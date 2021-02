«  Merci  », dit Mike Lindell de MyPillow alors qu’il est finalement poursuivi par Dominion après des mois de mendicité

Dominion Voting Systems a intenté une action en justice contre le PDG de MyPillow et partisan de Donald Trump, Mike Lindell, pour ses allégations de fraude électorale, affirmant que «le mensonge vend des oreillers».

Lindell n’est que la dernière personne à être légalement ciblée par Dominion sur les théories du complot de fraude électorale. La société a déposé plainte le mois dernier contre l’avocat de Trump Rudy Giuliani, l’accusant d’avoir poussé des complots électoraux à «S’enrichir financièrement.»

Dominion poursuit maintenant Lindell pour diffamation, réclamant 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts.

«La campagne de marketing diffamatoire de MyPillow – avec des codes promotionnels tels que ‘FightforTrump’, ’45’, ‘Proof’ et ‘QAnon’ – a augmenté les ventes de MyPillow de 30 à 40% et continue de tromper les gens pour qu’ils redirigent leur indignation électorale vers l’achat d’oreillers , « les réclamations en justice.

Lindell a riposté au procès et a déclaré « Ça a été une culture d’annulation pour MyPillow » car son franc-parler a conduit 22 détaillants à abandonner ses produits populaires de leurs magasins.

Lindell a allégué que l’élection avait été truquée en faveur de Joe Biden via Dominion et d’autres systèmes logiciels de vote par le biais non seulement d’entretiens, mais aussi d’un documentaire de deux heures intitulé « Absolute Proof », diffusé plus tôt ce mois-ci. Il avait déjà été expulsé de Twitter pour son refus de revenir sur ses croyances en matière de fraude électorale.

«Je suis très heureux qu’ils aient enfin déposé cette plainte», Lindell a informé CNBC du procès de Dominion. Il avait déjà invité un membre de la société à plusieurs reprises et même à le poursuivre en justice plus tôt ce mois-ci «Pour le peuple américain» comme moyen de poursuivre la discussion sur la fraude électorale présumée.

«Mon message à Dominion est de vous remercier d’avoir enfin réussi, car ce sera de nouveau sous les feux de la rampe maintenant,» Dit Lindell.

