Merci Dieu critique du film: Ajay Devgn, le film de Sidharth Malhotra n’est pas un dhamaka de Diwali mais a suffisamment d’étincelle pour vous divertir

Film : Dieu merci

Dieu merci, acteurs : Ajay Devgn, Sidharth Malhotra, Rakul Preet Singh, Seema Pahwa, Kanwaljit Singh

Dieu merci Réalisateur : Indra Kumar

Où regarder : dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

Bollywood a eu un assez bon bilan en matière de comédies à thème religieux. Telle quelle, l’industrie cinématographique hindi est synonyme de chatouiller notre drôle d’os avec une litanie de comédies mémorables, mais elle élève particulièrement la barre lorsqu’il s’agit de transmettre un message social avec un courant religieux sous-jacent, comme en témoignent des films comme OMG, PK et Taqdeerwala. Maintenant, Ajay Devgn, Sidharth Malhotra, Rakul Preet Singh vedette Dieu merci, réalisé par Indra Kumar, vient dans le but d’illuminer notre Diwali avec des rires et une leçon bien intentionnée.

Adhère-t-il au club ? Bon la route est un peu cahoteuse au départ, mais elle réussit à passer la porte avec assez de distinction. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Dieu merci vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour ma critique complète du film Merci Dieu ci-dessous …

De quoi ça parle

Ayaan Kapoor (Sidharth Malhotra) n’apprécie jamais sa femme, Ruhi (Rakul Preet Singh), et ses proches et se moque toujours de sa vie. Une fois très réussi, une série de mauvaises décisions l’ont conduit au bord de la faillite lorsque le destin le laisse suspendu entre la vie et la mort, littéralement parlant, devant Chitragupt alias CG (Ajay Devgn) et le reste du ciel. Son avenir est maintenant sous le poids de la façon dont il a vécu.

Regardez la bande-annonce de Dieu merci ci-dessous:

Ce qui est chaud

Dieu merci, c’est comme un escalator dans un centre commercial, qui monte au fur et à mesure, menant à une pléthore de friandises au bout de la ligne, tout comme vous descendez probablement d’un escalator et atterrissez dans une aire de restauration. Alors que la première moitié contient quelques moments amusants, la seconde moitié décolle vraiment, débordant d’un coup de poing émotionnel après l’autre sans jamais aller trop loin, la sentimentalité intelligemment compensée par un charme facile et décontracté et un humour subtil. Certains moments comme entre Ayaan et sa mère, puis avec son père et sa sœur, et enfin le point culminant vous laissent sur un haut niveau émotionnel tout en vous obligeant à l’introspection avec de belles leçons de vie pourtant non prêcheuses.

Ajay Devgn assume tout le film comme lui seul peut bien qu’il ne soit pas au centre de la scène cette fois-ci, tandis que Sidharth Malhotra et Rakul Preet sont tous les deux adéquats. Seema Pahwa et Kanwaljit Singh, étant le talent qu’ils sont, brillent dans leur temps d’écran limité tandis que le vétéran Indra Kumar prête toute son expérience pour élever le scénario chaque fois qu’il menace de traîner. Les décors, les costumes, le montage, les effets visuels sont également à la hauteur, sans jamais distraire les débats. Un mot pour Nora Fatehi aussi, qui grésille absolument dans les deux scènes où elle est là.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Revenons à la référence de l’escalator : tout comme certaines personnes ont de légères difficultés à monter sur un escalator, Dieu merci prend un peu de temps pour vraiment démarrer et ce n’est qu’en seconde période qu’il s’installe dans son rythme. La première mi-temps n’est pas dépourvue de moments, mais ils ne se rejoignent pas vraiment dans leur ensemble. Vous ne vous ennuieriez pas ou quoi que ce soit d’aussi grave, mais les débats se déroulent simplement, presque comme si vous saviez que de meilleures choses vous attendent au tournant. Aucune des chansons ne fonctionne vraiment de manière surprenante pour un film d’Indra Kumar, qui s’est toujours vanté d’un ou deux bons morceaux au minimum.

Verdict BL

Dieu merci, il n’y a peut-être pas de PK, d’OMG ou de Taqdeerwala parmi le panthéon des comédies religieuses, mais il en fait assez pour faire briller ce Diwali, en particulier avec la seconde moitié qui contient un véritable coup de poing émotionnel équilibré avec un humour subtil. Ajay Devgn brille comme lui seul peut le faire tandis que Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh sont suffisamment suffisants. Dans l’ensemble, une bonne montre avec votre famille ce week-end de festival. Je vais avec 3,5 étoiles sur 5.