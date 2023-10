Merci d’être venu : Shehnaaz Gill, Bhumi Pednekar et d’autres font vibrer l’événement avec leurs mouvements de danse énergiques

La grande projection de Thank You For Coming a eu lieu à Mumbai le mardi 3 octobre, en présence des acteurs et des membres de l’équipe du multi-starrer. Bhumi Pednekar, la principale dame, a été vue arrivant avec son gang de filles dans le film, qui comprend Shehnaaz Gill, Kusha Kapila, Dolly Singh et Shibani Bedi, pour la projection. Les jolies dames, qui étaient extrêmement élégantes dans leurs tenues de créateurs lors de la projection. Karan-Tejasswi et Rajkummar-Patralekha ont ajouté une touche de glamour à la projection « Merci d’être venu ». Ils sont arrivés avec style, faisant tourner les têtes avec leurs tenues à la mode et leur attitude confiante. Les paparazzi n’en ont jamais eu assez de leur look époustouflant et le couple a volé la vedette sans effort.