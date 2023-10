Merci d’être venu projection : Karan-Tejasswi, Rajkummar-Patralekha et d’autres assistent à l’événement avec style

Karan-Tejasswi et Rajkummar-Patralekha ont ajouté une touche de glamour à la projection « Merci d’être venu ». Ils sont arrivés avec style, faisant tourner les têtes avec leurs tenues à la mode et leur attitude confiante. Les paparazzi n’en ont jamais eu assez de leur look époustouflant et le couple a volé la vedette sans effort. Avec leur sens de la mode impeccable et leur alchimie indéniable, Karan-Tejasswi et Rajkummar-Patralekha ont prouvé une fois de plus pourquoi ils sont considérés comme des icônes de style dans l’industrie. Leur présence à l’événement a accru l’enthousiasme et ajouté une couche supplémentaire de charme à cette affaire déjà étoilée. On peut dire sans se tromper que le duo a laissé une impression durable sur toutes les personnes présentes, faisant de la projection « Thank You For Coming » un événement mémorable et à la mode.