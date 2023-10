Merci d’être venu de la renommée Shehnaaz Gill à Bhumi Pednekar, les actrices placent la barre plus haut dans les tenues indo-occidentales

Merci d’être venu: Les actrices du prochain film de Bollywood « Thank You For Coming » sont en train de promouvoir leur film. Shehnaaz Gill, qui sera bientôt vue au cinéma aux côtés de Kusha Kapila, Bhumi Pednekar et Shibani Bedi, a récemment été photographiée devant les plateaux d’une émission de téléréalité. Les actrices portaient une belle tenue indo-occidentale et ont été vues saluant les paps avant de poser. Bhumi Pednekar avait l’air brûlante dans un sari rose et Shehnaaz Gill avait l’air super sexy dans un ensemble indo-occidental, tandis que les autres actrices étaient également élégantes. Récemment, le producteur du film a également été photographié lors d’un événement spécial de stand-up dans le cadre de l’activité promotionnelle. Depuis le début des promotions, les actrices ont inondé Internet de looks magnifiques. Le film devrait sortir en salles le 6 octobre. Jetez un oeil à la vidéo pour en savoir plus.