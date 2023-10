Merci d’être venu Critique publique : Shehnaaz Gill impressionne le public avec sa performance [Watch Video]

Merci d’être venu en revue publique : Le film très attendu «Thank You For Coming» est sorti aujourd’hui. Merci d’être venu avec Bhumi Pednekar, Shehnaaz Gill, Dolly Singh, Shibani Bedi, Kusha Kapila et Natasha Rastogi. Selon le public, c’est un bon film, mais Shehnaaz Gill méritait un rôle plus important. Le film tourne autour de Bhumi Pednekar et encourage les femmes à vivre une vie de grande taille. L’actrice Bhumi Pednekar a joué le rôle principal dans le film. Avec lui, Shehnaaz Gill et Kusha Kapila sont apparues dans des rôles de soutien dans le film. L’histoire du film tourne autour du personnage de Bhumi. Anil Kapoor joue également un petit rôle dans ce film. Laissez-nous vous dire que ce film parle de l’autonomisation des femmes. Dans Thank You For Coming, vous allez voir l’histoire de la vie de cinq filles et les relations qui y sont liées.