Merci des Centres Sinnissippi – Shaw Local

Au nom de Sinnissippi Centers, je tiens à remercier tous nos sponsors, golfeurs, employés et bénévoles du conseil d’administration, le personnel et la direction de Rock River GAP, et d’autres personnes qui ont fait du 30e Open de golf des Sinnissippi Centers un succès. Bien que nous ne puissions pas tous les mentionner, nous aimerions mettre en lumière quelques-unes des organisations et des individus : Ken Nelson Auto Group, Sauk Valley Bank, CGH Medical Center, Genoa Healthcare, Grot Imaging Studios, Kaleel’s, KSB Hospital, Pinney Printing, Larry et Ann Prindaville, Sterling Federal Bank et Streamwood Behavioral Health Systems. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider à amasser des fonds pour soutenir les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances et de maladies mentales.

André Jackson

Dixon