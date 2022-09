Monsieur le rédacteur:

Alors que Justin a récemment annoncé sa retraite du bobsleigh et qu’il passe à l’entraînement, au nom de la famille Kripps, nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tout le monde à Summerland pour leur formidable soutien au cours de ces 16 dernières années.

Il y en a tellement qui ont contribué d’une manière ou d’une autre, mais nous tenons à remercier en particulier Felicity et Bernd Stahl de Summerland Pharmasave qui ont soutenu Justin financièrement et avec enthousiasme depuis le début.

Merci également à ses différents professeurs qui ont joué un grand rôle dans sa mise sur la voie de l’athlétisme, en particulier Randy Jones à McDonald School et Summerland Middle School et Tom Brickenden à Summerland Secondary School, et à Derek Pariag et Carol Ireson, ses entraîneurs de piste de club.

Merci à Dale McDonald et Brenda Ingram pour leur ralliement du soutien de leur ville natale lors de ses premiers Jeux olympiques à Whistler en 2010. Le drapeau canadien signé par ce qui semblait être tout Summerland a été très apprécié et un grand succès. Un grand merci à tous ceux qui ont acheté des t-shirts de l’équipe Kripps et qui ont participé aux événements de collecte de fonds au début, aux membres de SADI et à la foire d’automne de Summerland pour leur soutien enthousiaste. Merci également au conseil de Summerland et à la chambre de commerce de Summerland pour leurs hommages à Justin. Merci à John Arendt et à ses collègues de Summerland Review pour leur couverture de sa carrière.

Et un immense merci à tous ceux de Summerland qui ont applaudi, envoyé des messages de soutien et suivi Justin et son équipe pendant 16 ans. Ce fut un voyage fabuleux. Il n’y a rien de tel que le soutien d’une petite ville, et Summerland a été formidable.

La famille Kripps

Pays d’été

Jeux d’hiver de Pékin 2022Lettre à la rédactionSummerland