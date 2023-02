Merci de recycler la mousse de polystyrène – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’équipe Earth Care de l’église presbytérienne d’Oswego exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à l’événement de recyclage du polystyrène/polystyrène du 7 janvier. Garder ces plastiques hors de la décharge est une étape importante vers un monde plus durable.

Oswego Presbyterian n’a reçu aucune compensation pour la mousse collectée. Il a été apporté au centre de recyclage de Dart Inc. au 310 Evergreen Drive à North Aurora. Cet événement est fait comme un événement éducatif pour faire savoir à la communauté que le polystyrène est recyclable et que nous sommes privilégiés d’avoir ce centre de collecte de recyclage à proximité. Le centre Dart est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour recevoir de la mousse de polystyrène. Tous les matériaux en mousse portant le symbole PS6 sont acceptés. Les gobelets en mousse et les récipients alimentaires (rincés) doivent être placés dans un sac en plastique attaché avec de la mousse d’emballage dans un sac séparé.

Il convient de noter que le recyclage du polystyrène est énergivore. Ainsi, la meilleure solution à long terme, en particulier dans d’autres régions du pays où le recyclage n’est pas disponible, est de passer des emballages en polystyrène à des emballages biodégradables comme le font Panera Bread, Starbucks et d’autres entreprises.

Ken Mozingo

Yorkville