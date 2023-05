The Kerala Story est le deuxième film hindi à gagner Rs 200 crore net au box-office national après Pathaan et continue d’attirer le public dans les salles. Le film a été embourbé dans des controverses sur son affirmation douteuse selon laquelle 32 000 femmes hindoues du Kerala ont été converties de force à l’islam ces dernières années.

Le film a également été interdit au Bengale occidental par le gouvernement Mamata Banerjee avant que la Cour suprême ne suspende l’interdiction et que les propriétaires de multiplexes du Tamil Nadu aient refusé de projeter le film. Il est également qualifié de « morceau de propagande » par plusieurs dirigeants politiques, dont le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan.

Malgré une telle opposition, The Kerala Story s’est avéré être un énorme succès. Adah Sharma, qui fait la une du film, a écrit une note sincère sur son Instagram félicitant le public indien d’avoir fait du film « un énorme blockbuster ». Elle a également partagé qu’elle avait vu la vidéo de personnes allant du Bengale à l’Assam pour regarder son film au théâtre.

Partageant quelques images du film, Adah a écrit : « Félicitations au public indien ! Félicitations à vous tous qui avez tenu des panneaux publicitaires, peint des œuvres d’art, posté des vidéos, passé le mot, voyagé à travers les États (regardé la vidéo du bus loué pour aller du Bengale à l’Assam pour regarder TKS dans un cinéma) Votre film #TheKeralaStory est un énorme blockbuster merci de m’avoir inclus dans votre succès. »

« C’est réconfortant de voir que même à l’échelle internationale, #TheKeralaStory touche le cœur de tant de personnes. Cela ne fait que deux jours au Royaume-Uni. Les États-Unis, le Canada, l’Australie et d’autres pays… ont également lu vos messages », l’actrice, qui a déjà été présenté dans Commando 2 et Commando 3, a conclu.





Outre Adah Sharma, The Kerala Story met également en vedette Yogita Bihani, Siddhi Idnani, Sonia Balani, Vijay Krishna, Pranay Pachauri et Pranav Misshra dans des rôles de soutien clés. Le film controversé est réalisé par Suipto Sen et produit par Vipul Shah sous sa bannière Sunshine Pictures Pvt Ltd.

