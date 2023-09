Merci de la SPCA de Kelowna BC

Un niveau de complexité supplémentaire existe pour les propriétaires d’animaux à qui on dit qu’ils doivent évacuer leur maison. Vous voulez vous assurer d’avoir suffisamment de fournitures de base dans votre sac à emporter pour plusieurs semaines, mais vous savez également que vous devez également offrir du divertissement et un soulagement du stress à vos animaux de compagnie. Certaines familles peuvent même se demander s’il est préférable de mettre temporairement leurs animaux en pension pour leur offrir un environnement sûr et stable. Sans parler des différents besoins et mesures à prendre lorsque les personnes évacuées avec des animaux ont besoin d’accéder à une aide et à des services d’urgence.

Lorsque les incendies de forêt se sont rapidement propagés à West Kelowna et à Kelowna et Lake Country, le BC SPCA Community Animal Centre à Kelowna a pu constater par lui-même à quel point de nombreuses personnes extraordinaires de la communauté comprenaient et sympathisaient avec les évacués qui ont dû fuir leur maison avec leurs animaux. Un centre de ravitaillement d’urgence a été mis en place pour accepter les dons de nourriture pour animaux, de litière pour chats, de cages et de linge divers pour nos voisins évacués. Nous avons été époustouflés par le grand nombre de personnes qui ont apporté des dons. C’était une expérience tellement humiliante de recevoir des camions remplis de fournitures toute la journée, tous les jours et jusque tard dans la soirée. Votre soutien et vos encouragements sont très appréciés et nous vous en remercions.

Au cours des dernières semaines, la BC SPCA a eu le privilège de prendre soin des animaux de compagnie des personnes évacuées qui avaient besoin d’aide pour garder leurs animaux en sécurité, nourris et aimés jusqu’à ce qu’ils puissent être réunis. Nos agents de protection des animaux ont pu se placer derrière les lignes d’évacuation pour secourir ou nourrir les animaux qui devaient rester sur place. Nous avons même travaillé avec nos autres centres animaliers communautaires de la SPCA de la Colombie-Britannique pour transférer les animaux adoptables pris en charge à Kelowna afin de libérer de la place pour accueillir temporairement les animaux de compagnie des personnes évacuées.

Un certain nombre d’autres organisations et sociétés communautaires et partenaires ont fait des dons, ont aidé à distribuer des fournitures aux évacués et ont même aidé à prendre soin de nos propres bénévoles et employés, que nous souhaitons remercier directement :

• Équipe d’intervention d’urgence pour les animaux (ALERTE)

• Repas BlkBox via Darryl Reuter

• Hill’s Nutrition pour animaux de compagnie

• Chez Kelly O’Bryan

• Aide Khalsa

• Lend A Paw – la banque de nourriture pour animaux de compagnie de l’Okanagan

• Des mamans pour des mamans

• Société humanitaire de l’Okanagan

• Animaux vivants

• Animaux RC

• District régional de contrôle des animaux du centre de l’Okanagan

En tant que partenaires à but non lucratif au service de notre communauté, nous étions très reconnaissants de la coordination et de la collaboration qui ont permis aux fournitures d’arriver là où elles devaient aller. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans la générosité de cette communauté.

Il nous faut tous, ensemble, prendre soin des animaux qui occupent une si grande place dans nos vies, et nous savons que le travail n’est pas encore terminé. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien incroyable et continu au travail de la BC SPCA.

Gaëlène Askeland

Gestionnaire principal, Services de soins aux animaux, Kelowna

