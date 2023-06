‘Merci d’avoir mon dos’

La prochaine sortie de Kiara Advani sera Satyaprem Ki Katha face à Kartik Aaryan.

Kiara Advani, l’une des principales actrices de Bollywood, a terminé avec succès un passage remarquable de neuf ans dans l’industrie cinématographique hindi. Tout au long de ce parcours exceptionnel, elle a noué des collaborations avec des cinéastes de renom et a foulé les écrans aux côtés d’une pléiade d’acteurs célèbres. Pour commémorer ce voyage cinématographique, Kiara s’est tournée vers les réseaux sociaux pour écrire une note sincère, exprimant sa gratitude à ses fans.

Note manuscrite de Kiara Advani

La note manuscrite de Kiara disait : « À mes plus chers sympathisants, je vous remercie du fond du cœur de m’avoir soutenu et de m’avoir donné tant d’amour tout au long de ces 9 années. Ce voyage ne serait pas le même sans chacun de vous. Je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de faire partie de votre famille et de votre vie. Merci de m’avoir soutenu à travers tous mes hauts et mes bas et d’avoir fait de moi la personne et l’acteur que je suis aujourd’hui. 9 ans et j’ai l’impression que ça ne fait que commencer. Avec de la gratitude dans mon cœur et des rêves dans mes yeux, j’attends avec impatience le voyage à venir ensemble pour vous divertir et vous donner tout le bonheur que je peux à travers mon travail… pour continuer à apprendre et à grandir avec vous à mes côtés. Avec amour, toujours, Kiara Advani, votre Ki.









Shraddha, Tamannah et d’autres réagissent

Réagissant au message émouvant, l’actrice Shraddha Kapoor a déclaré: « Woohooooo !!! Continuez à tuer. »

Tamannaah Bhatia a écrit : « Sooo cuteee. »

D’autres célébrités de Bollywood, telles que Bhumi Pednekar, ont également inondé la section des commentaires de belles réactions.

Les engagements professionnels de Kiara Advani

La prochaine sortie de Kiara Advani sera Satyaprem Ki Katha face à Kartik Aaryan. L’artiste romantique sortira en salles le 29 juin. Dirigé par Sameer Vidwans, Rajpal Yadav, Gajraj Rao, Supriya Pathak, Siddharth Randeria, Anuradha Patel et Shikha Talsania essaient des rôles clés dans le film.

Kiara sera également considérée comme le rôle principal féminin dans le thriller politique très attendu de Ram Charan, Game Changer. Réalisé sous la direction de S. Shankar, le projet mettra également en vedette Anjali, SJ Suryah, Jayaram, Sunil, Srikanth, Samuthirakani et Nassar dans des rôles clés.

Alors que l’histoire a été écrite par Karthik Subbaraj, Dil Raju et Sirish ont financé le film sous la bannière Sri Venkateswara Creations.