Merci d’avoir commandé mon idée pour Love Island “d’âge moyen” plus réaliste, ITV – maintenant je connais l’hôte parfait pour cela

ENFIN, ITV a tenu compte de mes appels pour un tout nouveau type d’île d’amour.

Il a été annoncé cette semaine que la chaîne allait de l’avant avec une version de l’émission mettant en vedette des parents célibataires plus âgés.

ITV va de l’avant avec une version de Love Island mettant en vedette des parents célibataires plus âgés 1 crédit

Alors que Maya Jama est un excellent hôte pour la série actuelle, Ulrika connaît le présentateur parfait pour l’ancienne série 1 crédit

Je m’attribuerai tout le mérite, si vous me le permettez.

C’est quelque chose que j’ai écrit dans cet article plus d’une fois au cours des dernières années.

Et regarder la série actuelle mettant en vedette les vingtenaires confirme pourquoi une vision différente de la série, avec des hommes et des femmes d’âge moyen à la place, est une idée si brillante et géniale (de moi).

Je vous en prie.

Je n’ai jamais été trop fier pour admettre que je suis fan de Love Island.

En tant qu’étude de la psychologie humaine et du divertissement, c’est un sacré bon rapport qualité-prix.

Mon intérêt a d’abord été piqué il y a quelques années parce que j’avais deux filles adolescentes vivant à la maison.

Je sentais que c’était mon devoir maternel, professionnel et protecteur de m’impliquer.

Pour découvrir, ajouterai-je, que l’un d’eux n’a pas supporté de le regarder à mes côtés, alias Gobby Mum, qui a insisté pour parler du programme tout au long de l’émission.

Ce fut donc la fin de cette expérience de liaison.

Cette ingrate la plus âgée a maintenant renoncé à regarder Love Island.

Elle dit qu’elle voit à travers les insulaires avides de renommée et pense que le spectacle est trop manipulé et scénarisé – et tout le monde joue maintenant devant les caméras.

Elle a raison, bien sûr.

Cela se produit avec toutes les émissions de téléréalité parce que tout le monde apprend les règles du jeu.

Et c’est pourquoi nous devons amener un tout nouveau groupe démographique à la villa.

Oubliez le marché actuel de la viande de Love Island avec un maquillage parfait et des corps encore plus parfaits.

Il n’y a aucune variété dans la série et cela signifie qu’elle ne sera jamais un véritable reflet de la vie elle-même.

Je ne peux pas nier que je me suis un peu lassé de son approche stéréotypée.

La meilleure chose à propos de cette série sud-africaine est, bien sûr, la divine Maya Jama.

Si l’aimer est mal, alors je ne veux pas avoir raison.

Elle est la présentatrice parfaite parce qu’elle « comprend » ce que vivent les insulaires.

C’est exactement ce qui sera nécessaire pour la nouvelle émission ITV des plus de 50 ans.

Davina McCall a peut-être l’œil sur le travail, mais je dirais qu’elle n’a pas l’expérience pratique qu’une certaine présentatrice de télévision suédoise a de la nature sauvage des applications de rencontres.

J’ai longtemps eu pour mission de mettre en lumière ceux d’entre nous qui ont plus de 50 ans et qui se sentent souvent négligés par la société.

Nous ne sommes pas encore morts et nos vies amoureuses ne sont pas terminées de loin.

Avec plus de mariages et de relations se terminant et avec nous vivant plus longtemps, nous devons à ce groupe d’hommes et de femmes d’explorer leurs expériences de rencontres.

RIRE ET PLEURER

Nos besoins et nos désirs sont très différents de ceux dans la vingtaine, à l’exception du fait que nous aspirons toujours à des câlins et à beaucoup de panky. . .

Mais je dirais que nous avons une plus grande profondeur et plus d’expérience de vie, sans parler d’une histoire de désordre et de ridicule.

Nous nous soucions moins des choses insignifiantes.

Nous ne transpirons plus les petites choses. Nous pourrions encore être à la recherche de notre nouveau but loin des enfants adultes.

En bref, nous sommes des gens d’un grand intérêt parce que nous avons non seulement dû endurer la vie, mais nous avons dû apprendre à rire et à pleurer à cause de nos erreurs passées.

Aussi, nous comprenons que la vie est courte.

Très peu de jeunes de 20 ans s’en rendent compte. Ils pensent qu’ils sont immortels.

Donc, nous, les vieux d’or, sommes peut-être plus susceptibles de jeter la prudence au vent – de nous conduire mal et de nous déshonorer.

Que demander de plus à ITV ?

Alors, ITV : Avoir un passeport. Voyagera. Peut présenter.

LA DOULEUR UNE CROIX DIFFICILE À PORTER

LA CHANTEUSE Jo O’Meara m’a ramenée dans un endroit très sombre lorsqu’elle a parlé de son mal de dos chronique.

Il n’y a pas si longtemps, j’étais là où se trouvait la star du S Club 7.

Andy Murray a eu une semaine inspirante à l’Open d’Australie 1 crédit

Comme Jo, je n’arrivais pas à « voir la lumière au bout du tunnel » à cause d’un problème de dos débilitant – pour lequel personne ne semblait pouvoir trouver de solution.

J’étais dans une douleur constante et chronique en position debout, couchée et assise et rien ne l’a soulagée.

Je ne pouvais pas être laissé seul avec mon plus jeune enfant – un bambin à l’époque – au cas où il aurait besoin d’être récupéré.

J’ai vu des consultants, j’ai eu des IRM, des injections.

J’ai parlé à un neurochirurgien qui m’a dit que j’étais un peu tombé entre deux tabourets. Pas littéralement.

Mais une opération pourrait aider et aggraver les choses.

Ce fut une période difficile qui a duré environ quatre ans et j’ai perdu l’appétit de vivre.

MAUVAIS JOURS

Les analgésiques sont devenus mes amis mais n’ont pas aidé.

J’ai lutté pour voir une voie à suivre et, au plus profond de mon désespoir,

Je pensais qu’il serait peut-être plus facile de ne pas vivre parce que ma qualité de vie était tout à fait misérable.

Environ quatre adultes sur cinq ressentent des douleurs lombaires à un moment donné.

Pour une raison quelconque, nous ne semblons pas très bons pour comprendre et gérer la douleur d’un point de vue sociétal et médical.

Et de nos jours, on parle uniquement d’empêcher les gens de prendre des analgésiques opioïdes en raison de l’épidémie de dépendance.

Ma douleur s’est finalement atténuée, je crois, parce que j’ai commencé à nager.

Mais il n’y a pas de solution miracle pour une seule condition.

Mes symptômes dégénératifs n’ont pas disparu et j’ai encore de bons et de mauvais jours.

Mais je me suis senti inspiré par les superbes victoires d’Andy Murray cette semaine à l’Open d’Australie.

Après avoir subi une opération de la hanche en janvier 2018 et une autre un an plus tard, je parie qu’il pensait que sa carrière de joueur pourrait être terminée.

Et je n’aurais jamais pensé que je serais ivre à danser sur de la musique de merde il y a toutes ces années quand je n’avais aucune envie de continuer.

Mais il peut y avoir de la lumière au bout du tunnel de la douleur.

LA vidéo virale de Kim Kardashian faisant sa meilleure version du maquillage “chav” n’est pas seulement de mauvais goût, c’est aussi insultant.

Beaucoup de filles imitent Kim.

Kim Kardashian faisant sa meilleure version du maquillage ‘chav’ n’est pas seulement de mauvais goût, c’est aussi insultant Crédit : Instagram

Ils veulent avoir ce look impeccable et poli et feront tout leur possible pour y parvenir.

Leur admiration pour son visage et leur amour pour son look ont ​​fait qu’ils sont devenus des adeptes dévoués.

La voir faire une blague si désinvolte sur la façon dont certaines femmes se maquillent semble cruel et un tantinet ingrat.

Toutes les femmes n’ont pas le luxe d’avoir une maquilleuse à portée de main à la seconde où elle se réveille.

Ils ne sont pas non plus suivis par une équipe de tournage capable de créer un éclairage parfait

LA SUPERBE SHIRLEY NE DANSE PAS AUTOUR DE LA RÉALITÉ

Chapeau à Shirley Ballas pour avoir admis avoir subi un lifting non chirurgical.

C’est une femme magnifique malgré tout, mais c’est rafraîchissant d’avoir un ‘sleb admettre qu’elle a eu de l’aide.

Shirley Ballas a admis avoir subi un lifting non chirurgical 1 crédit

Shirley a partagé des photos avant et après la procédure 1 crédit

Trop de gens aux yeux du public prétendent que leurs lèvres géantes sont naturelles et que leur incapacité à froncer les sourcils n’est qu’une bizarrerie de gènes.

Mais la plupart d’entre nous sont assez intelligents pour en savoir plus.

C’est une corde raide difficile à marcher, tout ce malarkey vieillissant.

Certaines personnes sont incroyablement chanceuses et semblent simplement vieillir très bien et naturellement.

Et nous félicitons vraiment ces mendiants chanceux – comme si c’était l’intelligence qui les avait aidés à glisser sans heurts dans la vieillesse, pas seulement un tirage chanceux à la loterie des gènes.

Je regarde chaque jour mon visage dans le miroir avec déception et j’aurais aimé que mes parents m’aient transmis de meilleurs gènes.

Mais en même temps, je sais que je dois juste accepter le processus de vieillissement et obtenir de temps en temps un peu d’aide de mon ami Botox, sur lequel j’ai toujours été ouvert.

J’aime l’honnêteté. C’est ma devise.

Donc, une salve d’applaudissements pour la star de Strictly Come Dancing pour avoir partagé son voyage et être franc à ce sujet.

Je lui donnerais certainement un dix.