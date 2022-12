Merci d’avoir aidé à mener cette bataille – Shaw Local

Le jeudi 17 décembre 1970, ma mère, Marlene Ahrens, a été assassinée alors qu’elle quittait son travail pour rentrer chez elle dans sa famille. Nos vies ont été bouleversées à jamais ce soir-là. Notre monde s’est effondré; des vies ont changé, des gens ont changé, des cœurs ont été brisés et une famille a été détruite. Le meurtrier n’a pas été arrêté cette nuit-là. Le lendemain soir, il est allé braquer la Farmhouse Tavern, également à McHenry, et a assassiné Guenther Dolenski, un autre père de famille avec quatre petites filles.

L’opportunité une fois de plus pour le meurtrier reconnu coupable, Phillip Soper, d’être éligible à la libération conditionnelle s’est présentée en décembre 2021. J’ai passé des années depuis que Soper est devenu éligible à la libération conditionnelle à me battre pour le garder en sécurité derrière les barreaux. La COVID-19 a retardé nos audiences. J’ai pu localiser les filles de Dolenski, et elles m’ont rejoint au bureau du procureur de l’État du comté de McHenry alors que nous avions une audience Zoom contestant la libération de Soper.

À nous cinq, nous avons fait pleurer notre procureur actuel, Patrick Keneally. Il nous a entendus ainsi que notre représentant de la Commission de révision des prisonniers, ainsi que le procureur adjoint de l’État, Jim Newman, et son assistante, Kelly Gallagher. Nous avons déversé nos cœurs sur la façon dont nos vies ont été détruites. Newman m’a accompagné à Springfield en février, où j’ai de nouveau supplié la Commission de révision des prisonniers de garder Soper en prison. Nous avons réussi à convaincre la commission de refuser la libération conditionnelle à Soper. C’est une petite victoire, mais elle n’aurait jamais pu être accomplie sans le soutien indéfectible de ces personnes. Ils m’ont été d’une immense aide alors que je continue à me débattre avec la simple existence de Soper. J’ai eu la chance de localiser l’officier qui a procédé à l’arrestation, l’officier Dan, qui m’a aidé à mettre les événements en ordre, et je l’apprécie pour son service.

Il y a beaucoup plus d’anciens procureurs de l’État, de Ted Floro à l’actuel, qui m’ont toujours soutenu. à tous ces gens qui représentent le comté de McHenry, moi et ma famille. Merci pour tout ce que vous faites. Vous me donnez le soutien et la force de continuer ce combat pour garder « mon prisonnier préféré » incarcéré jusqu’à sa mort. Merci de m’avoir aidé à mener le combat le plus horrible de ma vie. Tu es le meilleur.

Margie Ahrens

Cari