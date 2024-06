Des milliers d’Israéliens ont défilé samedi soir à Jérusalem, exigeant que le gouvernement conclue un accord d’otages après que le président américain Joe Biden a dévoilé vendredi un nouveau plan proposé par Israël pour libérer les prisonniers restants à Gaza et parvenir à un cessez-le-feu avec le Hamas.

« Ce soir est une soirée d’espoir », a déclaré la militante antigouvernementale Tova Sheleg depuis un podium devant la résidence présidentielle, où les manifestants ont terminé leur marche. « Il existe une réelle chance de parvenir à un accord, qui pourrait ramener les otages chez eux. »

La marche et le rassemblement se sont terminés dans le calme, sans arrestation ni confrontation avec la police.

Le sort des 121 otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre semble être à un tournant critique après le discours de Biden et l’hésitation des dirigeants israéliens concernant le plan, alors que les ministres d’extrême droite de la coalition de Netanyahu menacent de renverser le gouvernement s’il continue avec un accord.

Le plan en trois phases a été initialement proposé par Israël et approuvé par le cabinet de guerre composé de Netanyahu, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre Benny Gantz, mais maintenant que les grandes lignes ont été rendues publiques, de nombreuses familles des otages craignent que le Premier ministre tente de annulez-le.

« Dans les heures à venir, il y aura de très fortes tentatives pour torpiller l’accord », a déclaré samedi soir le Forum des otages et des familles disparues, appelant à des manifestations de masse. « Nous entrons dans une lutte immédiate et agressive qui exige que l’État d’Israël mette en œuvre l’accord qu’il a lui-même proposé. »

Des manifestants protestent pour réclamer la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, à Jérusalem, le 1er juin 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

La branche locale du Forum des familles d’otages – qui avait initialement refusé de participer, s’opposant au manque de familles d’otages parmi les intervenants du rassemblement – ​​a décidé à contrecœur à la dernière minute de se joindre à la marche, même si elle n’a pas officiellement soutenu le rassemblement qui a suivi.

Plus tôt cette semaine, un organisateur du Forum a qualifié l’absence de membres de la famille des otages dans la liste prévue du rassemblement « d’omission grave et significative ».

Une poignée de familles d’otages ont mené la marche depuis le haut de la rue Ben Yehuda, entourées de manifestants brandissant des drapeaux jaunes pour soutenir leur cause, klaxonnant et brandissant des pancartes remerciant Biden pour sa déclaration.

Les manifestations à Jérusalem devaient tourner autour de la prochaine fête de la Journée de Jérusalem, que les Israéliens célébreront de mardi soir à mercredi, mais les organisateurs ont changé de cap à la suite du discours de Biden.

Alors que les manifestants défilaient devant la tente des familles d’otages devant la résidence officielle de Netanyahu, des membres et des bénévoles du mouvement ont brandi des photos de prisonniers du Hamas pour les passants.

Un porte-parole du groupe antigouvernemental Safeguarding our Shared Home a affirmé que le rassemblement de samedi soir était la plus grande manifestation à Jérusalem depuis le 7 octobre, avec environ 5 000 personnes présentes. Les organisateurs ont souligné la distinction entre les manifestations nationales organisées à Jérusalem, qui se comptent par dizaines de milliers, et celles menées par des organisations réellement basées dans la ville.

Des manifestants protestent pour la libération des otages détenus par les groupes terroristes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, à Jérusalem, le 1er juin 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

Bien que faible par rapport aux 120 000 manifestants estimés à Tel Aviv le même soir, le taux de participation était remarquable à Jérusalem, qui a une tendance conservatrice.

Le discours de Biden semble avoir renforcé la pression des militants antigouvernementaux pour mettre fin à la guerre, les appels à un cessez-le-feu allant de pair avec la demande de nouvelles élections.

Avi Dabush, un évacué du kibboutz Nirim près de la frontière avec Gaza, a déclaré à la foule que sa communauté avait « payé le prix le plus lourd » après des années d’abandon de la part du gouvernement, mentionnant deux de ses amis, Yagev Buchshtav et Nadav Popplewell, qui sont retenus captifs. par le Hamas à Gaza et bien d’autres qui ont été assassinés lors du massacre du groupe terroriste du 7 octobre.

« Les élections sont désormais nécessaires mais pas suffisantes », a déclaré Dabush. « Je me joins au président Biden pour appeler à un accord maintenant, à un cessez-le-feu qui nous rendra Nadav, Yagev et 123 autres otages. »

Avi Dabush, un évacué du kibboutz Nirim, s’exprime lors d’un rassemblement antigouvernemental devant la résidence du président à Jérusalem, le 1er juin 2024. (Charlie Summers/Times of Israel)

Ella Dotan, une étudiante militante de l’organisation de société partagée Standing Together, a pris la parole après Dabush.

« Nous ne devons pas fermer les yeux, nous devons voir les otages, nous devons regarder et voir ce qui se passe en notre nom à Gaza. Nous devons voir les innocents qui ont été tués, la famine, les orphelins et les réfugiés », a-t-elle déclaré.

« Le 13 juin, nous marquerons 250 jours de guerre, 250 jours de captivité, 250 jours pendant lesquels notre gouvernement n’a prêté attention qu’à ses intérêts plutôt qu’aux êtres humains qui vivent ici », a-t-elle poursuivi, tandis que la foule scandait contre le gouvernement de Netanyahu entre elle fait une pause.

Se contentant de rien de moins que la destruction complète du Hamas dans la bande de Gaza, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont menacé samedi soir d’effondrer la coalition de Netanyahu s’il mettait ce plan à exécution.

Eyal Gur, un organisateur de Safeguarding our Shared Home, a déclaré que les politiciens ultranationalistes avaient « décidé de prendre le pays captif » avec leurs menaces.

«C’est précisément de la part de ceux qui ont déclaré ‘ensemble, nous vaincrons’ et ont exigé l’unité au cours des derniers mois, que nous espérons qu’ils maintiendront cette unité lorsque la nation tout entière sera unie autour du Premier ministre pour parvenir à un accord. Abandonner les otages maintenant leur coûtera la vie », a-t-il déclaré au Times of Israel.

Des manifestants protestent pour demander au gouvernement d’obtenir la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, à Jérusalem, le 1er juin 2024. (Yonatan Sindel/Flash90)

La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du Hamas du 7 octobre, qui a vu quelque 3 000 terroristes traverser la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages, pour la plupart des civils, la plupart au milieu d’actes de brutalité et d’agressions sexuelles.

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza – pas tous en vie – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza.

Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort reste inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. et 2015 respectivement.

Le personnel du Times of Israel a contribué à ce rapport.