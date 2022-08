Merci, bibliothécaires – Shaw Local

Je voulais remercier tous les bibliothécaires, et particulièrement les bibliothécaires de la Cary Public Library. C’est devenu un endroit heureux pour moi et mes deux garçons pendant la pandémie alors que tant de choses semblaient négatives.

La plupart des samedis, nous sommes venus chercher des livres et bien plus encore : le télescope qui nous a montré la pleine lune, un tourne-disque pour les vieux vinyles et des livres audio pour nos vacances. Je penserai avec émotion à nos visites là-bas pour le reste de ma vie et ressentirai une profonde gratitude pour les bibliothécaires qui ont rendu tout cela possible. Merci.

Brian Sobolak

Cari