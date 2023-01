“Merci beaucoup”: Jeremy Renner publie une vidéo de l’hôpital

L’acteur Jeremy Renner a partagé sa première vidéo sur les réseaux sociaux depuis qu’il a subi un accident de chasse-neige qui l’a laissé dans un état critique.

La star des Avengers et deux fois nominée aux Oscars est vue dans le court clip en train de recevoir un massage au shampoing de sa sœur sous le regard de sa mère. La légende qui l’accompagne se lit comme suit : “Une journée de soins intensifs” pas géniale “, transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma mère. Merci beaucoup.

Il plaisante également en disant qu’il a pris sa première douche depuis “une semaine environ”.

Une journée de soins intensifs “pas géniale”, transformée en une journée de spa incroyable avec ma sœur et ma maman❤️. Merci beaucoup pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jérémy Renner (@JeremyRenner) 5 janvier 2023

Il fait suite à un selfie posté sur Instagram le 4 janvier, accompagné d’une brève déclaration : « Merci à tous pour vos aimables paroles. Im trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l’amour à tous.

Renner a été impliqué dans un accident le 1er janvier après avoir tenté d’aider à retirer la voiture d’un membre de la famille bloquée de la neige près de son hime à Tahoe. Il a été heurté par un chasse-neige et, selon un journal des appels 911 récemment obtenu, l’acteur a été “complètement écrasé” par le véhicule, qui pèse plus de 14 000 livres. Il a ensuite été transporté par avion à l’hôpital, où il se trouvait dans un état critique. Il a subi une intervention chirurgicale pour un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques.

Sa famille a publié une déclaration pour remercier les fans, disant qu’ils étaient “extrêmement submergés et appréciaient l’effusion d’amour et de soutien”. Renner a également reçu le soutien de ses co-stars des Avengers telles que Chris Evans et Chris Hemsworth.

“À ce stade de l’enquête … nous pensons qu’il s’agit d’un accident tragique”, a déclaré le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, plus tôt cette semaine. “Il était un bon voisin et il labourait ces routes pour ses voisins.”

Renner est surtout connu pour avoir joué Hawkeye dans l’univers Marvel et pour ses rôles dans The Hurt Locker et The Town. La deuxième saison de sa série télévisée Paramount + Mayor of Kingstown commence ce mois-ci.