Ces commentaires constituent la dernière preuve des frictions accrues entre Adams et Biden, des démocrates qui semblaient autrefois être de proches alliés. Les deux hommes ne prévoient pas de s’affronter pendant le voyage du président à Manhattan, au milieu de querelles publiques sur la réponse de la Maison Blanche à la crise des migrants dans la ville.

Adams a eu un programme chargé cette semaine pour rencontrer des dignitaires du monde entier et des maires de tout le pays. Biden n’a jamais fait partie du calendrier.

Le maire démocrate a déclaré mercredi que son bureau travaillait toujours en étroite collaboration avec la Maison Blanche, mais il a également refusé d’édulcorer les défis que l’afflux de demandeurs d’asile a apportés à la ville. Cette franchise, a-t-il suggéré, a contribué à la détérioration des relations avec le président.

« J’ai un style de communication authentique, et parfois cela offense les gens », a déclaré Adams sur Fox 5 à New York, interrogé sur l’interaction de Hochul avec le commandant en chef. « Mais je ne vais pas être malhonnête envers les New-Yorkais et trouver un mot dans un thésaurus qui lui donne un son politiquement correct. »

Hochul et Adams ont tous deux critiqué la réponse du gouvernement fédéral face aux plus de 100 000 migrants arrivés dans la ville au cours de l’année écoulée, dont plus de 60 000 sont toujours sous la garde de la ville.

Mais la gouverneure a été plus mesurée dans son évaluation que le maire au franc-parler. En conséquence, elle a maintenu une relation plus cordiale avec le démocrate le plus puissant du pays.

Hochul a déclaré aux journalistes mercredi qu’après son arrivée à la réception, on lui avait dit que Biden voulait la voir.

«Je souhaite toujours la bienvenue au président lorsqu’il vient lorsqu’il est disponible. … La Maison Blanche souhaitait que je passe du temps à parler avec le président, et c’est exactement ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

Les deux hommes ont discuté de nombreuses demandes formulées par Hochul au cours de l’année écoulée, notamment davantage de sites appartenant au gouvernement fédéral où la ville et l’État pourraient ériger des abris pour migrants.

Elle n’a cependant pas soulevé la question de la délivrance par l’État de sa propre version locale de l’autorisation de travail pour accélérer l’embauche des migrants.

«J’ai senti qu’il nous écoutait», dit-elle à propos de son tête-à-tête, qu’elle qualifie de productif.

Hochul reste sur une liste de substituts pour la réélection du président tandis qu’Adams a été retiré de la liste après avoir déclaré que le président avait « échoué » à New York plus tôt cette année.

Adams et Biden étaient autrefois des alliés importants, mais sont désormais en désaccord sur la gestion par la Maison Blanche de la crise des migrants dans la ville – une relation tendue mise en évidence par la visite du président dans la ville cette semaine. | Alex Brandon/AP Photo

Adams, bien qu’invité, a refusé d’assister à la soirée.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Peu de temps après avoir remporté la primaire démocrate à la mairie, Adams s’est surnommé le « Biden de Brooklyn ». Après avoir pris ses fonctions, il a accueilli le président lors d’une visite dans la ville pour discuter de la sécurité publique. Et à la même époque l’année dernière, Biden et Adams se sont côtoyés lors d’une collecte de fonds et d’une réception à l’ONU.

Cependant, mercredi matin, rien n’indiquait que les deux hommes se rencontreraient avant que Biden ne retourne à Washington dans la soirée.

La ville estime qu’elle dépensera 12 milliards de dollars pour les demandeurs d’asile jusqu’en 2025, un prix qui a poussé Adams à plaider à plusieurs reprises pour plus de financement de la part de Washington et une autorisation de travail plus rapide pour les migrants, ainsi qu’une stratégie plus cohérente à la frontière pour propager le virus. flux de migrants vers davantage d’endroits dans le pays.

« Je dois défendre la ville que j’ai défendue en tant que policier et maintenant en tant que maire de la ville », a-t-il déclaré lors d’une autre interview télévisée mercredi sur PIX 11. « La ville de New York ne doit pas vivre cela. Ce n’est pas durable.

Son administration a ouvert plus de 200 refuges d’urgence et se prépare actuellement à héberger des milliers de demandeurs d’asile dans des tentes à Floyd Bennett Field, une ancienne base aérienne fédérale qui a fait l’objet de négociations entre Hochul et Biden.

Un groupe de législateurs républicains et démocrates modérés ont intenté une action en justice pour empêcher l’ouverture de cet établissement – ​​dans le cadre d’une réaction plus large contre les refuges dans certaines poches de la ville.

Tard mardi, alors que Biden s’installait pour la nuit à Manhattan, les habitants de Staten Island bloqué un bus transportant des migrants, criant que les passagers à l’intérieur n’étaient pas les bienvenus.

La manifestation était le dernier signe de tension dans la ville. Adams a condamné l’affichage.

« Nous allons gérer cette crise, mais nous n’allons pas le faire avec la violence, et nous n’allons pas le faire avec des terminologies haineuses crachées sur les individus », a déclaré Adams à propos de la manifestation.