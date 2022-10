Merci aux sponsors et fournisseurs de Taste of DeKalb – Shaw Local

Le Taste of DeKalb, organisé par le Kishwaukee Sunrise Rotary Club le dimanche 25 septembre, a été un grand succès ! Nous exprimons notre gratitude à la communauté pour avoir soutenu cet événement amusant et familial à Van Buer Plaza au centre-ville de DeKalb immédiatement après la course Corn Classic 10K / 5K. Les recettes de cet événement vont directement au soutien des subventions communautaires du Rotary qui sont distribuées aux organisations locales qui ont des projets qui ont un impact positif sur la vie et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles.

Notre gratitude va à la ville de DeKalb, au comité de la Corn Classic Race et aux vendeurs de nourriture, y compris Fatty’s, Jah Love Jamaican, BoyScouts Troop 33, Open Door Coffee, Sweet Butts Cotton Candy, Big D’s, DeColores et Dirty Bird. Nous apprécions également les artistes, dont Tim Gleason, le DHS Jazz Band, InFunktious et Chad Carlson.

Nous tenons également à remercier nos sponsors de l’événement, notamment : Opportunity Unbound en partenariat avec Meta, Shaw Media, Friends of NIU, DeKalb Mechanical, NestleUSA, State Farm Agencies of DeKalb/Sycamore, Heather Hilleshiem/Edward Jones, The Suter Company, Applications Development Corp, Northern Rehab Physical Therapy Specialists, Kenda Jeske, Academy Solutions, Ameriprise Financial-Brendon Gallagher, Coldwell Banker Real Estate Group-Diane Hammon, Resource Bank, Anderson Funeral Home, COPS Inc., Linh Nguyen for DeKalb County Clerk, Becky Beck’s Jewelry Store, DeKalb/Sycamore Chevy, Painters District Council No. 30, Marilyn et Paul Stromberg, Crum-Halsted Agency, China House, Greater Family Health et Bill Tsagalis Inc.

David Dosier, président du Kishwaukee Sunrise Rotary et comité Taste of DeKalb.

Ken Olson

Sycomore