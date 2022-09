Pour l’éditeur:

Le jeudi 4 août, plus de 300 personnes ont assisté au 37e Steak Fry annuel à la campagne, organisé par la famille Ted Jacobs à Rock Falls.

Cet événement est l’occasion pour les membres de la Chambre, les entreprises agroalimentaires, les agriculteurs et autres de se réunir pour collecter des fonds pour des bourses d’études, des initiatives d’éducation agricole, discuter de questions agricoles et profiter d’une soirée de réseautage avec des amis, des collègues et des collègues représentant l’industrie agricole. La vente aux enchères de desserts, dirigée par Ken Duncan de Duncan Land and Auction, a été le clou de la soirée. Les récipiendaires de la bourse Agribusiness qui étaient présents se sont présentés et ont assisté à la vente aux enchères de desserts.

Le comité de l’agro-industrie de la chambre de commerce de la région de Sauk Valley tient à remercier les sponsors et les donateurs qui ont contribué à faire de cet événement un succès ; Ag Perspective, Alternative Ag Services and Consultants, Altorfer, Alton Irrigation Inc., Birkey’s Farm Store, Central Bank Illinois, Clifton Larson Allen, Community State Bank, Compeer Financial, Edward Jones – Mike Loos, Farmers National Bank, Grain Systems Distribution, Johnson Compagnie pétrolière, Johnson Tractor, Melton Seed and Service, Morningside of Sterling, Oxbo International Corp, Peabudy’s, Représentant Tony McCombie, Rock River Lumber and Grain, Sauk Valley Bank, Sauk Valley Community College, Sterling Federal Bank, Tettens Grain Inc., The Cornerstone Agency, The First National Bank à Amboy, Thompson Truck and Trailer, Trinity Insurance and Financial, Vern’s Farm Supply, Wyffels Hybrids et Zoeller Ag Services. De plus, le comité tient à remercier Creative Cuisine, Brinks, Selmi’s Greenhouse, The Butcher Shop et Selmi’s Weddings and Events pour avoir fourni de la nourriture, des boissons et un décor.

Le produit de l’événement financera des bourses d’études pour les étudiants de la région de Sauk Valley qui poursuivent une carrière dans un domaine lié à l’agriculture et des initiatives locales d’éducation agricole.

Kris Noble

Sterling