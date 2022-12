Merci aux donateurs de GoFundMe – Shaw Local

Pour l’éditeur:

C’est avec une grande joie et beaucoup d’appréciation que j’écris à vos lecteurs ce qui suit : L’effort d’urgence de GoFundMe annoncé par le biais de vos publications et ailleurs pour la veuve et les enfants de Damien Martin, un résident de Prophetstown, décédé avec deux cousins ​​dans un accident de voiture le samedi septembre. .24, a, à ce jour, amassé plus de 10 000 $ pour les besoins de la famille.

Merci à tous ceux qui ont répondu car, comme indiqué dans l’épître de Jacques, “la religion que Dieu notre Père accepte comme pure et irréprochable est celle-ci : prendre soin des veuves et des orphelins dans leur détresse …”, ce qui est exactement ce qui s’est passé dans ce cas.

Merci à tous et à toutes. Le compte GoFundMe est toujours actif. Ceux qui souhaitent encore faire un don peuvent également envoyer un e-mail à pastordianav@gmail.com. Joyeux Noël à tous.

Diana Verhulst

Prophetstown