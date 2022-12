Merci aux bénévoles et aux commanditaires de Sterling Tree Lighting – Shaw Local

Vendredi, j’ai eu le privilège de monter avec le Père Noël et Mme Claus dans le cheval et la calèche fournis par Carriage Springs Farm.

C’était un spectacle incroyable de monter jusqu’à l’arbre et de voir des centaines de personnes se rassembler pour l’éclairage de l’arbre. Plus important encore, je tiens à remercier cette communauté. L’ambiance était amusante et festive; merci à tous ceux qui ont participé.

Merci à la ville de Sterling, au service de police de Sterling, au service d’incendie de Sterling, au shérif du comté de Whiteside et aux travaux publics de Sterling pour la sécurité de l’événement ; à Grummert’s Hardware, Kunes RV Sterling, les élèves de la chorale de Rock Falls High School Ariana Diaz et Alliah Haines-Penny, Rock Falls Middle School Band, Elaine Hand; et, bien sûr, le Père Noël et Mme Claus.

Nous sommes reconnaissants à la Sterling High School FFA, au Sauk Valley Community College Impact, aux ambassadeurs de la chambre de commerce de la région de Sauk Valley et à d’autres qui ont fait don de leur temps, de leurs talents et de leur énergie.

L’atelier du Père Noël a proposé des jeux et des activités avec l’aide de Amazing Grace Church, Bluebird Network, Center for Youth and Family Solutions, Christ Lutheran School Boosters, Genesee Hillbillies/4H, LSSI, Sterling Moose Lodge, NAMI, NCCHS National Honor Society, NICIL, Renewal by Anderson, Rock Falls High School Optimist Club, RE #47, Sauk Valley Bank, Serve Pro, Sterling High School Intro to Education, Sterling High School Key Club, Sterling High School Student Council, Sterling Public Library, Sterling Rock Falls Family YMCA, Surf Internet, WCHCP, YWCA de la vallée de Sauk, Woodlawn Arts Academy et Sterling Kiwanis.

Aux commerçants du centre-ville, merci de rester ouverts tard, d’offrir des spéciaux et des friandises et d’accueillir tout le monde.

Enfin, merci aux sponsors : Walmart Supply Chain, Candlelight Group, CGH Medical Center, Sterling Federal Bank, Midland States Bank, SBM, Showplace Antiques, Lundstrom Florist, The Caring Center, ComEd, Sterling Chevy, Helm, PC Tech 2U, Illinois American Water, Xfinity, Bluebird Network et Rock Falls Tourism.

Kris Noble, directeur exécutif Chambre de commerce de la région de Sauk Valley

Sterling

Rétro-éclairé par l’arbre de Noël de Library Plaza au centre-ville de Sterling, le Père Noël et Mme Claus assistent vendredi à l’apparat du festival Seasonal Sights and Sounds. (Troy Taylor)