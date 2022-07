Merci aux bénévoles, à l’équipe de la ligne électrique – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En tant que président du comité du char de parade du Rock River Garden Club, je tiens à remercier les personnes et les entreprises suivantes qui ont contribué en temps et en matériel à la construction du char de parade du festival Pétunia de cette année. Leur générosité est grandement appréciée.

Les bénévoles et sympathisants étaient Kitson Auctioneering, Anne’s Garden Center, Woodlawn Landscapes and Design, Reely Contractors, Greater Life Church, Laura Brown, Robin Canode, la famille Chad Smith (et Grace) et la famille Jeremy Vance.

Un merci spécial aux juges du défilé pour le prix du deuxième meilleur char et à ComEd pour sa réponse rapide aux lignes électriques tombées sur North Court Street, nous permettant d’amener le char jusqu’à la programmation du défilé à temps.

James Brown

Dixon