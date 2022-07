Merci au Petunia Festival Board – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La Société Saint-Vincent de Paul vend des boutons du festival Pétunia chaque année pendant le festival. Avec le produit, nous sommes en mesure d’aider de nombreuses personnes avec des dépenses telles que le loyer, la nourriture, l’essence et les services publics.

Nous tenons à remercier le Petunia Festival Board de nous avoir permis de vendre les macarons pendant le festival. Nous remercions également Venier’s, Books on First, le siège du festival Petunia, Hallmark et Main Street pour la vente de macarons dans leurs magasins.

Notre bouton cette année a été conçu par l’artiste Jim Hummel et sa conception a capturé certains des bâtiments emblématiques de Dixon ainsi que la statue de Reagan au bord de la rivière.

Et à tous ceux d’entre vous qui ont acheté notre bouton à 3 $, nous disons “Merci”.

Votre gentillesse va un long chemin.

Sue Buckley, Dixon