« Merci Aaradhya d’être là avec moi »

Aishwarya Rai Bachchan a remporté le gros lot aux South Indian International Movie Awards (SIIMA) et sa fille Aaradhya n’aurait manqué le grand moment de sa mère pour rien au monde. Aaradhya était la plus belle d’Aishwarya lors de la soirée de remise des prix. Maintenant, dans une nouvelle vidéo de la cérémonie de remise des prix qui devient virale, on voit Aishwarya Rai Bachchan remercier sa fille dans son discours de remerciement. Pour sa performance dans le rôle de Nandini dans le film de Mani Ratnam Ponniyin Selvan : IIAishwarya a remporté le prix de la meilleure actrice (critique). « Et merci Aaradhya d’être ici avec moi. Je t’aime. Ta présence rend cela extrêmement spécial pour moi. Merci SIIMA », dit-elle dans son discours de remerciement.

Regardez la vidéo ici :

Un autre moment mère-fille de la soirée de remise des prix qui est devenu viral est celui où Aaradhya se précipite pour serrer sa mère dans ses bras après sa grande victoire. Au cas où vous l’auriez manqué, c’est de cela dont nous parlons :

Aaradhya Bachchan était la plus grande supportrice de la mère d’Aishwarya lors de la soirée de remise des prix SIIMA. On l’a vue prendre des photos du moment de victoire de sa mère. Ohhh. Découvrez le post ici :

Abhishek et Aishwarya, co-stars de Umrao Jaan, Guru, Kuch Naa Kaho et Raavan entre autres, se sont mariés le 20 avril 2007. Le couple a accueilli leur fille Aaradhya en 2011.

En termes de films, Aishwarya Rai Bachchan a été vue pour la dernière fois dans le magnum opus de Mani Ratnam Ponniyin Selvan 2 aux côtés de Trisha, Vikram, Karthi, Jayam Ravi, Sobhita Dhulipala et Aishwarya Lekshmi. Le film est sorti l’année dernière et a connu un grand succès au box-office.