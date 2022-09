Merci à LRS Recycling et à notre travailleur de quartier – Shaw Local

Un bref merci à LRS Recycling et à notre recycleur de quartier.

Ma fille de 8 ans adore regarder les camions à ordures travailler. Elle est fascinée et court à la fenêtre lorsqu’elle se rend compte que c’est le jour des ordures.

Lors de son premier jour d’école, c’était aussi le jour des ordures dans notre quartier. Sur le chemin de l’école, nous avons vu le camion de recyclage LRS arriver et elle s’est arrêtée pour le regarder travailler. Le recycleur (je suis sûr qu’il a un autre titre ou un titre plus politiquement correct, mais je ne sais pas lequel) remarqua qu’elle regardait. Il klaxonna pour elle alors qu’il se rapprochait. Puis il a arrêté le camion et lui a demandé si elle voulait klaxonner. Il a sécurisé son camion et lui a ensuite permis de tirer le klaxon. Nous avons bavardé pendant quelques minutes, car il a ses propres enfants et il adore voir les enfants se promener sur sa route. Magie du premier jour d’école.

Mes excuses à son amie et nouvelle enseignante, mais cela a fini par être le clou de sa première journée.

Ce qui m’a le plus frappé dans cette rencontre, c’est à quel point ce recycleur était heureux de faire son travail et de discuter avec les membres de la communauté. Alors qu’il a fait la journée de ma fille, il m’a aussi donné une perspective. C’était un homme qui aimait vraiment son travail. J’espère aussi trouver cette joie dans mon travail.

Je ne connais pas son nom, mais il travaille dans le quartier de Littlejohn Elementary School et j’espère que vous pourrez tous voir la joie qu’il a pour son travail.

Megan Gerken

DeKalb