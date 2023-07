Merci à la communauté DeKalb, Faranda d’avoir aidé Michael Volpe – Shaw Local

Le jeudi 22 juin, une collecte de fonds a eu lieu au Lincoln Inn at Faranda’s pour un ancien employé, Michael Volpe, qui a eu des problèmes médicaux dévastateurs et a été contraint de quitter le travail qu’il aime.

Michael tient à exprimer sa gratitude au propriétaire, Bill et aux employés de The Lincoln Inn at Faranda’s, car ils sont allés au-delà et ont travaillé après les heures de travail pour aider à gagner plus de 7 000 $ pour les frais médicaux de Michael et son déménagement à WI pour vivre avec ses enfants. et la famille là-bas.

En tant que mère de ses enfants et amie depuis plus de 30 ans, j’ai pleuré tout au long de l’événement, alors que des files de voitures sont venues souhaiter bonne chance à Michael et l’aider, après des années de service dévoué à ses clients.

Nous ne pouvons pas assez remercier la communauté DeKalb ou Bill et les Faranda pour avoir comblé Michael d’amour et d’aide. Il ressentait l’amour de tout le monde.

Michael Volpe et sa famille

DeKalb