Merci à ceux qui ont contribué au succès de Dance Down Gingerbread Lane – Shaw Local

Quelle soirée magique et festive à Dance Down Gingerbread Lane récemment au centre-ville de DeKalb.

Stage Coach Carolers a été vu et entendu dans les magasins, la barbe à papa a été filée par Sweet Butts Cotton Candy, la peinture faciale a été réalisée par Cate Cardella, les enfants ont eu des guirlandes scintillantes dans leurs cheveux au Canvas Hair Studio, les colis ont été emballés par Century 21 Affiliated, musique a été joué par des membres du DeKalb High School Orchestra, des marchands et des restaurants ont organisé des spéciaux et étaient ouverts tard, et les danseurs de la Dimensions Dance Academy ont donné vie aux fenêtres alors que les gens se promenaient

Dimensions Dance Academy tient à remercier les sponsors de cette année : Sharon Rhoades Century 21 Affiliated, Northern Rehab Physical Therapy Specialists, Create Health, Canvas Hair Studio, Cracker Jax, SOAS Apparel & Design, Aurora Music Company, DeKalb County United, Hill’s Country Store, McDonald Handmade, Helen’s Hair Design, Friends of Meadow View, El Jimador, Home Place Senior Care, Dawn Baker Century 21 Affiliated et Stage Left présenté par Hometown Sports Bar and Grill.

Votre don monétaire soutient les arts et permet à Dimensions Dancers de participer à des activités locales, telles que des spectacles et la diffusion de la joie des fêtes autour des établissements de soins prolongés DeKalb et Sycamore.

Nous tenons également à remercier les entreprises locales qui ont participé avec nous pour en faire un événement aussi amusant : Willrett Flower Company, Barb City Bagels, Robin’s Nest Bookshoppe, Byers Brewing Company, Kid Stuff, The Confectionary, Stage Left Presented by Hometown Sports Bar and Grill, Cracker Jax, Ducky’s Formal Wear, Blu Door Decor, Found. Home and Vintage Marketplace, Canvas Hair Studio, Tapa La Luna, Aurora Music Company, El Jimador et Create Health.

Dimensions Dance Academy ajoute quotidiennement de nouvelles idées. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir ce que nous faisons. Window Dancers sera un événement annuel – revenez l’année prochaine alors que nous devenons une tradition de vacances préférée.

Merci,

Melissa Beck avec Dimensions Dance Academy

DeKalb