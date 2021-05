Mercedes vs Red Bull: Pourquoi le GP de Monaco est un événement crucial pour les deux équipes alors que la bataille pour le titre F1 2021 prend forme

Il y a deux façons de lire l’image de la concurrence entre Mercedes et Red Bull jusqu’à présent cette saison. Monaco ce week-end révélera lequel d’entre eux est vrai.

En termes de performances – plutôt que de résultats – nous pourrions regarder les quatre courses et dire qu’il est assez clair que Mercedes a commencé la saison derrière à Bahreïn, a réduit un peu l’écart à Imola, a égalisé à Portimao et a devancé à Barcelone. Il dépeint une image du développement implacable de Mercedes et de la mise au point de sa voiture, d’une voiture avec un sweet spot qui est peut-être plus difficile à trouver mais qui est finalement plus rapide une fois dans ce sweet spot.

Mais ce n’est peut-être pas du tout cela. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence si la séquence de pistes qui se déroule jusqu’à présent, dans la manière dont elles récompensent et punissent différents aspects des caractéristiques de la voiture, a présenté cette image. Si les quatre premières courses s’étaient déroulées dans l’ordre inverse, aurions-nous vu une Mercedes qui a débuté la saison en Espagne, a chuté de niveau au Portugal, a pris un peu de retard à Imola et plus loin à Bahreïn?

Les forces et les faiblesses des voitures les plus rapides de F1 2021

Que savons-nous des caractéristiques des deux voitures et comment elles se comparent?

Nous avons vu que le Red Bull met ses pneus à température plus rapidement (idéal pour les tours de qualification et les tentatives de contre-dépouille) mais les utilise plus rapidement lors d’un relais (mauvais pour la flexibilité stratégique et la défense du contre-dépouille). L’utilisation plus douce des pneus de la Merc a parfois été amplifiée par la façon dont Lewis Hamilton traite le caoutchouc.

F1 2021: Mercedes vs Red Bull jusqu’à présent grand Prix Position de tête Victoire de course Bahreïn Red Bull (Verstappen) Mercedes (Hamilton) Imola Mercedes (Hamilton) Red Bull (Verstappen) le Portugal Mercedes (Bottas) Mercedes (Hamilton) Espagne Mercedes (Hamilton) Mercedes (Hamilton)

Cela s’est avéré très efficace au Portugal. Lorsqu’il courait derrière Verstappen là-bas, il n’attaquait pas du tout dans la partie médiane du tour où les dépassements ne sont pas possibles, laissant un grand écart au Red Bull – et puis à chaque tour, il se rapprochait dans l’épingle Virage 13, la vitesse par laquelle détermine la vitesse sur le long virage 14/15 et sur la ligne droite. Avec des pneus arrière plus froids, il obtenait une meilleure traction de l’épingle à cheveux et avec des pneus avant plus froids, il était capable de s’asseoir près du Red Bull pendant les balayages rapides et donc de profiter davantage du DRS.

À Barcelone, la plus grande dégradation thermique du Red Bull était un trait de perte de course. Les virages de longue durée de ce circuit, presque sans relâche jusqu’à la ligne droite des stands, signifient qu’il s’agit toujours d’une course de pneus. On aurait dit que Mercedes l’avait gagné sur la stratégie, en passant à deux arrêts et en laissant Verstappen sans défense, mais en réalité, ils auraient pu le gagner de différentes manières, car leur voiture avait tout simplement un meilleur degré de pneus que le Red Bull.

Sur le plan aérodynamique, la Red Bull et la Mercedes sont très différentes. Le RB16B à râteau élevé a une extrémité avant très solide, particulièrement utile dans les virages lents. Le râteau élevé donne une plus grande migration de l’appui vers l’avant à vitesse lente, à mesure que l’arrière de la voiture se lève. L’effet est beaucoup moins prononcé dans une voiture à faible râteau comme la Mercedes, qui n’a généralement pas une extrémité avant aussi forte dans les virages lents.

Lorsque cela a été combiné à Bahreïn avec des séquences de virages qui imposaient des exigences extrêmes à l’avant – un freinage brusque dans le virage lent 10 dans les virages déjà ou un changement de direction soudain à droite lorsqu’il était chargé à gauche (virage 6) – il a perdu beaucoup de temps au tour. au Red Bull. C’était une histoire similaire à travers Rivazza 1 à Imola.

Les rues étroites de Monaco favorisent-elles Red Bull?

Portimao a montré un schéma intéressant en ce sens que la Mercedes était en fait plus rapide dans les virages lents, mais jusqu’à 10 km / h plus lente dans les virages rapides. Ce n’était pas nécessairement parce que Mercedes avait soudainement trouvé beaucoup d’adhérence à l’avant, mais pouvait simplement être à propos de la configuration optimale différente pour les deux voitures. Si le Red Bull pouvait trouver plus de temps au tour à partir d’une configuration qui exploitait plus pleinement son adhérence à grande vitesse, alors la configuration favoriserait cela, même au détriment des performances lentes dans les virages.

Le Red Bull peut être chargé avec plus d’appui total, mais cela se fait au détriment d’un niveau de traînée qui peut être trop coûteux. Le grand aileron arrière utilisé vendredi à Barcelone offrait la meilleure combinaison de temps au tour et de protection des pneus, mais les aurait laissés trop vulnérables à Mercedes en fin de ligne droite.

Maintenant, nous allons à Monaco où le degré de pneu et la traînée sont presque hors de propos. Tout dépend de la force d’appui pouvant être chargée sur la voiture, en particulier de la force d’appui à basse vitesse, sans tenir compte de l’aérodynamique à grande vitesse. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela suggère une piste Red Bull.

À moins bien sûr que Mercedes ait réellement fait plus de progrès avec sa voiture que Red Bull…