Mercedes va lancer une version plus petite du SUV de luxe de Classe G

Mercedes envisage de lancer une version plus petite de son véhicule utilitaire sport haut de gamme de Classe G, a déclaré dimanche le PDG du constructeur automobile allemand à CNBC dans une interview.

La Classe G, une voiture tout-terrain robuste qui commence à un peu moins de 140 000 $, est populaire auprès des acheteurs aux États-Unis. Elle existe depuis plus de quatre décennies. Mercedes a réinventé le modèle avec plus de technologie et a même dévoilé une version concept électrique de la voiture.

Ola Kallenius, PDG de Mercedes, a confirmé qu’un « petit G » se profilait à l’horizon, une version plus petite de la Classe G.

« Une sorte de fille ou de fils du grand G va également rejoindre les fans de G du monde entier dans quelques années », a déclaré Kallenius à Annette Weisbach de CNBC.

Le PDG a déclaré qu’il n’y avait pas de « date définitive » pour le lancement de ce modèle.

« Si vous attendez quelque chose de bien, cela en vaut la peine », a-t-il déclaré.

Une version plus petite de la Classe G pourrait ouvrir le modèle à un groupe d’acheteurs différent et potentiellement à un niveau de prix différent dans le segment des SUV de luxe par rapport à des concurrents tels que le Range Rover et le Bentley Bentayga.

La Classe G est connue pour être difficile à mettre la main sur, Mercedes contrôlant l’offre de la voiture tout-terrain de luxe.

Kallenius a déclaré que l’offre restreinte allait probablement perdurer.

« La Classe G est une icône, il est difficile d’en obtenir une. Si vous en achetez une, vous avez l’impression que c’est presque comme votre anniversaire et nous serons très très prudents dans la gestion du volume avec la Classe G », a-t-il déclaré.