Mercedes sceptique quant aux chances de titre de Formule 1 en 2023 après un “désastre complet” en 2022

Mercedes reste sceptique quant à ses chances de titre de Formule 1 en 2023 malgré la solide fin du “désastre complet” d’une saison 2022.

Après une série sans précédent de huit titres consécutifs de constructeurs, Mercedes a chuté de manière choquante à la troisième place du classement l’année dernière après avoir lutté avec son tout nouveau concept de voiture – bien que la forme encourageante des Silver Arrows à la fin de la saison les ait vus rebondir. retour en 2023.

Mercedes était la plus grande menace de Red Bull devant Ferrari après la pause estivale, tandis que leur seule victoire en course est survenue lors de l’avant-dernière course.

L’équipe, cependant, insiste sur le fait qu’elle n’espère pas pour cette saison étant donné l’écart qui restait encore entre eux et Red Bull, qui a remporté toutes les autres courses après août, fin 2022.

“Je pense que la chose intéressante est de savoir comment nous allons de l’avant”, a déclaré le directeur technique Mike Elliott dans une revue de saison avec le patron de l’équipe Toto Wolff et le chef des groupes motopropulseurs Hywel Thomas.

“Je pense que nous devons maintenir ce scepticisme et être honnête avec nous-mêmes que nous étions en retard à la fin de l’année.

“Et même si je pense que nous avons bien progressé au cours de l’année et que je suis vraiment satisfait de la culture que j’ai vue et de l’attitude, nous ne verrons le retour que l’année prochaine.”

S'exprimant dans le bilan de la saison de Sky F1, l'expert Karun Chandhok a déclaré que de toutes les équipes l'année prochaine, la voiture de Mercedes sera la plus différente lors des tests de pré-saison.

Wolff a convenu que 2022 ressemblait à un “désastre complet” d’une saison, mais il y avait des points positifs.

“Pour moi, la perspective ou la planification ne concernent pas le court terme, il ne s’agit pas d’une course, même d’une saison ou deux ou cinq”, a-t-il déclaré.

“C’est à peu près j’aimerais que cette équipe se développe constamment pour courir après des victoires de course et des championnats chaque année, mais ne le prend pas pour acquis, n’ayant aucun sens du droit et si je nous entends parler, cela ressemble presque au désastre complet de tous saisons… j’en avais envie et je pense que c’est le bon sentiment.

“Mais nous avons terminé troisièmes du championnat des constructeurs, nous étions très proches de Ferrari, nous avons gagné une course, nous avons eu plus de 10 podiums. Quoi qu’il arrive au début de la saison prochaine, ce sera une autre pierre angulaire du succès de cette équipe. .

Mick Schumacher s'exprime après son passage chez Mercedes en tant que pilote de réserve pour 2023 après avoir perdu son siège chez Haas.

“Nous essayons d’être aussi transparents que possible.”

Il y a peu de changements dans les voitures 2023, ce qui signifie qu’un bouleversement majeur de l’ordre hiérarchique – comme nous l’avons vu l’année dernière avec les changements de règles – est peu probable, bien que Mercedes soit confiante quant à sa nouvelle voiture avec un nouvel “ADN”.

Wolff a ajouté : “Ce que nous pouvons promettre, c’est que nous tous ici dans les deux usines [Brackley and Brixworth]avec le soutien de l’Allemagne, nous allons nous efforcer d’obtenir le meilleur résultat possible et le même type d’examen de nos performances nous aidera à avancer en tant qu’êtres humains, en tant que managers et aussi en tant qu’équipe.”

Une voiture W13 rebondissante “a cassé nos moteurs”

Le plus gros problème pour Mercedes avec leur voiture W13 de 2022 était le marsouinage – le rebond violent qu’ils ont subi pire que la plupart et ce qui n’a pas été détecté dans leurs simulations.

Bien que cela ait principalement affecté l’aérodynamisme et la vitesse, Wolff, qui a également souligné le blocage du moteur (qui empêchait les mises à jour des performances) comme un obstacle, a révélé que le rebond “casse” les unités de puissance de l’équipe.

S’adressant à Thomas et louant son travail dans les circonstances, Wolff a déclaré: “Nous sommes également sortis au début de la saison avec quelques oscillations sur le bloc d’alimentation.

“Nous n’avons pas aimé certains aspects du déploiement ou de la maniabilité du Power Unit.

Craig Slater retrouve Christian Horner et Sergio Perez de Red Bull alors qu'ils célèbrent leurs titres de F1 à Milton Keynes.

“Et alors que dans un environnement gelé, vous et votre équipe avez pu vraiment ajouter des performances, faire face à l’environnement difficile d’une voiture qui rebondissait qui cassait votre moteur et nous étions toujours super fiables, et le moteur fonctionnait très bien vers le milieu de la saison et de la fin.”

Développant les problèmes inattendus du marsouinage, Thomas a déclaré qu’ils prenaient un “martèlement”.

“Il devenait très clair que le bas des moteurs prenait un sacré coup”, a-t-il ajouté.

“Je pense que lorsque vous êtes venu à Brixworth la semaine dernière, vous avez vu certaines des pièces qui n’étaient pas sur les moteurs de course, et ce fut une surprise de voir à quel point elles étaient frappées par le sol.

“Vous savez quand vous voyez Lewis [Hamilton] et Georges [Russell] semblant un peu mal à l’aise de sortir des voitures, les PU faisaient à peu près la même chose.”