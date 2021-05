3:21



Le patron de Mercedes, Toto Wolff, parle à Ted Kravitz de Sky Sports F1 au GP de Monaco du plan de mise à niveau de la voiture de l’équipe pour le reste de 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, parle à Ted Kravitz de Sky Sports F1 au GP de Monaco du plan de mise à niveau de la voiture de l’équipe pour le reste de 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les champions du monde prévoyaient de n’apporter que de « minuscules modifications » à leur voiture 2021 pendant le reste de la saison, car ils travaillent maintenant « à fond » sur les grands changements de règles de l’année prochaine.

Les sept fois doubles champions en titre mènent à nouveau le classement de cette année, mais semblent prêts à être bloqués dans un combat d’une saison pour conserver leur couronne contre Red Bull après des duels face à face aux quatre courses jusqu’à présent.

Mais avec le spectre de l’une des plus grandes révisions techniques depuis des décennies qui se profile pour 2022, Wolff a signalé que Mercedes travaillera désormais en grande partie avec ce qu’il a sur le W12 actuel – plutôt que de continuer à rechercher des améliorations de développement progressives plus profondément dans la campagne prévue de 23 courses.

« Nous essayons évidemment d’apporter des modifications à la voiture et essayons de comprendre la voiture et les pneus », a déclaré Wolff. Sky Sports F1 au GP de Monaco.

« Mais nous sommes à plat en 2022.

« Il y aura de petits ajustements [to the W12] cela viendra, mais je pense que c’est mieux comprendre le concept de la voiture de cette année, c’est là que nous cherchons un gain de temps au tour. «

Red Bull, déterminé à remporter les titres de champion loin de Mercedes pour la première fois dans l’ère actuelle des moteurs turbo-hybrides, a apporté de nouvelles mises à jour aérodynamiques à sa RB16B pour le GP de Monaco de ce week-end.

Wolff pense que l’approche de Mercedes peut porter ses fruits, certain qu’il y a plus de potentiel inhérent inexploité dans le châssis et le bloc d’alimentation du W12 à trouver.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons nous battre pour cela », a ajouté Wolff, dont l’équipe a remporté trois courses contre celle de Red Bull jusqu’à présent en 2021.

« Ce championnat va durer très longtemps, et nous pensons qu’il reste du temps au tour dans notre voiture, dans notre unité motrice et dans la compréhension des réglages plutôt que d’ajouter un dixième ou deux en appui. »

« Les règles de l’année prochaine seront là pendant de nombreuses années et si vous commencez avec un désavantage, cela va évidemment vous mordre non seulement l’année prochaine mais dans les années à venir. »

Toutes les équipes doivent équilibrer le défi d’essayer d’être aussi compétitives que possible cette saison tout en veillant à ne pas être laissées pour compte au début de 2022 lorsque la nouvelle réglementation arrivera.

Plus tôt ce mois-ci, Ferrari a déclaré avoir déjà transféré 90 à 95% de ses ressources sur la voiture de la saison prochaine, tandis que les arriérés Haas ont déclaré ouvertement toute l’année qu’ils consacraient tous leurs efforts de développement aux règlements de 2022.

Retardés d’un an en raison de la pandémie, les nouveaux challengers de la F1 auront simplifié l’aérodynamique dans le but de promouvoir une course plus rapprochée et le retour de l’effet de sol, ainsi que de plus grandes roues de 18 pouces et des pneus à profil plus bas.