Mercedes « prudente » pour éviter Red Bull, Ferrari s’effondre et insiste pour que la saison 2022 de Formule 1 soit moins douloureuse que 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a exhorté son équipe à être “prudente” pour éviter les chutes post-titre subies par Red Bull et Ferrari, mais a réitéré que 2022 – qui, selon lui, était moins douloureuse que 2021 – était nécessaire pour “redynamiser” la centrale électrique de la Formule 1.

La série record de huit championnats consécutifs de Mercedes a pris fin brutalement en 2022, les Flèches d’argent tombant à la troisième place du classement et ne réussissant qu’une seule victoire en course toute la saison.

Une telle chute de grâce a conduit Wolff à se demander après le GP d’Abu Dhabi de fin de saison si Mercedes s’inquiétait de son avenir en tant qu’équipe de haut niveau – avec Ferrari (sans titre depuis 2008) et Red Bull (sans trophée depuis 2013). jusqu’en 2021) ayant lutté au cours des saisons après la fin de leur championnat.

“Bien sûr, nous en parlons, nous analysons quelles sont les raisons pour lesquelles les équipes qui dominaient dans le passé ont soudainement perdu des performances?” répondit Wolff.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, était d'humeur découragée après que Lewis Hamilton ait été contraint de prendre sa retraite et que George Russell ait terminé cinquième à Abu Dhabi.

“Vous pouvez voir qu’avec Ferrari, ils ont perdu tout le leadership et un pilote clé… Je pense que c’est quelque chose que vous pouvez retracer.

“Avec Red Bull, c’était une situation fondamentale que la réglementation de l’unité de puissance a changé à l’envers, et aucun accord de travaux. Donc, les paramètres fondamentaux ont changé.

“Nous examinons cela et pensons … nous ferions mieux d’être prudents. Une saison s’est écoulée en un clin d’œil et nous ne pouvons pas laisser cela arriver à la fin de la saison prochaine et à celle d’après, en disant” c’est amer ‘.”

Wolff a ajouté qu’il était convaincu que Mercedes “éviterait les erreurs”.

“Nous avons la même organisation, la même capacité, le même financement”, a-t-il déclaré. “Les autres piliers sont toujours en place.”

Wolff sur ‘nécessaire’ 2022 et dans la perspective de ’23

Mercedes pense également qu’une saison comme 2022 était la clé de leur succès futur.

“Nous sommes sûrs à 100% que cette année était nécessaire pour nous redynamiser et remotiver l’équipe”, a expliqué Wolff. “Cela nous a encore une fois ramenés au sol, nous a fait apprécier comment vous gagnez et aussi comprendre à quel point il est difficile de récupérer.

Nico Rosberg dit que ce sera le "défi ultime" pour George Russell de terminer devant Lewis Hamilton pour une deuxième saison consécutive

“Nous avons commencé le sprint de 100 mètres à 10 mètres derrière tout le monde… alors nous devons juste courir plus vite. Cette organisation a tout ce qu’il faut pour courir plus vite.”

Mercedes visera à rebondir la saison prochaine, en particulier contre Red Bull après leur énorme victoire au titre de 205 points.

“Il n’y a pas de peur, mais nous devons être vifs.” dit Wolff.

“Je suis un homme au verre à moitié vide. Je ne suis pas sûr du tout que nous puissions rebondir à une position où nous pouvons nous battre pour les championnats.

“Vous devez reconnaître que la concurrence est forte mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour fixer nos objectifs et essayer de les battre.”

“2021 moins douloureux que 2022”

Wolff insiste également sur le fait que 2022 a été moins douloureuse que la saison 2021, lorsque Mercedes avait une voiture vainqueur du titre, mais Lewis Hamilton s’est vu refuser la couronne des pilotes à Max Verstappen lors d’une finale controversée du GP d’Abu Dhabi.

Interrogé sur laquelle des deux saisons a été la plus douloureuse, le directeur de l’équipe a répondu : “L’année dernière, sans aucun doute.

Lewis Hamilton dit que les difficultés rencontrées par Mercedes avec la voiture cette année "fourniront les outils et la force" pour se battre pour plus de championnats à l'avenir

“L’année dernière a été forte et comment ça s’est terminé… c’est hors de contrôle. C’était la première fois que je perdais le contrôle depuis que j’étais adolescent et dans mon sens de l’équité, c’était totalement contre mes valeurs.

“Cette année n’a pas été aussi intense en termes d’émotions parce que nous savions dès le départ que la voiture n’était tout simplement pas assez bonne.

“Nous savons que c’était notre faute… Abu Dhabi ne l’était pas. Nous savions que nous nous étions trompés. Nous sommes conscients que d’autres ont fait du bon travail, et c’est une méritocratie absolue comment cela a fonctionné. C’est OK.”