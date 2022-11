Mercedes: Pourquoi il y a maintenant de la lumière au bout du tunnel alors que la mauvaise 2022 recharge l’équipe de F1 pour le combat Red Bull

Avec seulement deux courses à disputer en Formule 1 2022, il semble désormais plus que probable que Mercedes – l’équipe qui est entrée dans la saison avec une domination sans précédent du titre – terminera l’année sans même une seule victoire en course. Ce n’est pas arrivé depuis 2012, avant l’arrivée de Lewis Hamilton.

Mais au milieu de ces luttes, toute l’équipe Mercedes est restée patiente et positive, et il semble maintenant qu’il existe de véritables raisons d’être optimiste alors qu’elle tente de rebondir l’année prochaine. Pourquoi? Expliquons-nous…

Première étape : Comprendre où ils se sont trompés

Le plus gros obstacle à surmonter pour Mercedes était de déterminer exactement ce qui n’allait pas avec leur voiture 2022 afin qu’ils sachent comment y remédier pour 2023, lorsque – contrairement à cette saison – les règles de la F1 sont pratiquement inchangées.

“Nous pouvons presque retracer cela jusqu’à une seule décision en octobre dernier.” le patron de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré à Sky Sports F1.

Cette décision était un concept de voiture qui n’a tout simplement pas fonctionné.

Les résultats de Mercedes avant la première mise à jour majeure grand Prix Lewis Hamilton George Russel Bahreïn 3e 4ème Arabie Saoudite 10e 5ème Australie 4ème 3e Émilie-Romagne 13e 4ème Miami 6ème 5ème Espagne 5ème 3e Monaco 8ème 5ème Azerbaïdjan 4ème 3e Canada 3e 4ème

Mercedes, après un premier test régulier à Barcelone, a présenté une toute nouvelle voiture au test de Bahreïn, une voiture qui présentait un design “zéro ponton” et faisait ronronner le paddock. C’était, selon la plupart des gens, la dernière interprétation magistrale du règlement des champions du monde, qui les verrait sauter au premier plan.

Mais Mercedes n’a pas prévu dans ses simulations le violent marsouinage – rebondir, pour ceux qui ne savent pas – qui a tourmenté presque toutes les toutes nouvelles voitures 2022. Ayant déjà l’intention de faire rouler leur voiture plus bas pour améliorer l’aérodynamisme, ils ont souffert plus que la plupart.

“Ils nous disaient tous que nous allions avoir une voiture extrêmement rapide”, a récemment expliqué Lewis Hamilton. “Mais ça a été un tas de choses différentes depuis le début.

“Le rebond était le plus dominant et le plus visible. Mais les caractéristiques aérodynamiques sont difficiles… la rigidité de la voiture au point que la suspension est assez inutile, plus rigide que les pneus.

“La traînée est un énorme problème pour nous. Lorsque nous atteignons une certaine vitesse, c’est à ce moment-là que les autres s’éloignent. C’est lorsque vous freinez et que l’avant plonge et que l’arrière monte et que l’aéro se transfère pendant cette période et lorsque vous montez sur le Puissance.”

Donc, Mercedes avait une voiture qui rebondissait dans les lignes droites et dans les virages, et qui s’éloignait dans les lignes droites.

Leur meilleur résultat des 11 premières courses était un modeste troisième, avec Red Bull et Ferrari sans faute.

Mercedes a-t-elle réparé sa voiture et révisé Ferrari ?

Le GP de Grande-Bretagne a offert à Mercedes ses premières véritables lueurs d’espoir pour 2022 – avec Hamilton bien parti pour sa première victoire – tandis que les GP d’Autriche et de France ont emboîté le pas avec des chances de pole et de victoire. Depuis lors, Mercedes a été le plus souvent de véritables prétendants face à Red Bull et Ferrari.

Mercedes ne digressera pas publiquement tous ses problèmes, mais ils ont apporté de nombreuses améliorations cette saison – apparemment plus que leurs rivaux à l’avant – et c’est quelque chose qui n’a été possible qu’après avoir finalement compris le problème.

Les changements de règles d’août pour les problèmes de marsouinage des équipes d’aide ont également certainement aidé.

“Je pense que nous comprenons mieux maintenant”, a expliqué Wolff. “Nous pensons que nous comprenons d’où vient l’écart.”

Les résultats de Mercedes après la première mise à jour majeure grand Prix Lewis Hamilton George Russel Grande Bretagne 3e DNF L’Autriche 3e 4ème France 2ème 3e Hongrie 2ème 3e Belgique DNF 4ème Pays-Bas 4ème 2ème Italie 5ème 3e Singapour 9ème 14e Japon 5ème 8ème États-Unis 2ème 5ème Mexico 2ème 4ème

Plus encourageant encore, l’ascension de Mercedes pour devenir le principal challenger de Red Bull face à Ferrari.

Les Silver Arrows ont terminé cinq fois deuxièmes lors des neuf dernières courses et ont marqué 220 points contre 184 pour Ferrari, tandis que leur vitesse de qualification rattrape également rapidement le rythme de course qui a été solide toute la saison.

Étant donné à quel point Mercedes Ferrari était en avance sur le début de la saison – alors qu’ils avaient même une voiture plus rapide que Red Bull – c’est un revirement et devrait donner beaucoup d’espoir à l’équipe pour 2023.

Cependant, comme toujours en F1, il y a un contrepoint.

“Mercedes a récemment développé sa voiture de manière plus agressive”, a insisté le patron de Ferrari, Mattia Binotto. “Nous sommes sortis plus tôt et nous nous concentrons pleinement sur 2023.”

Les équipes sont maintenant divisées par seulement 40 points dans le championnat des constructeurs, et nous verrons à quel point Mercedes a vraiment rattrapé – et dont l’approche en 2023 fonctionne mieux – assez tôt.

Mercedes peut-elle dégringoler dans Red Bull en 2023 ?

Le grand défi pour Mercedes et Ferrari en 2023 sera de rattraper une équipe Red Bull qui a remporté neuf courses consécutives en 2022. Mais Mercedes est, et devrait être, optimiste.

Tout d’abord, il y a le fait que Mercedes, ayant compris les défauts du design de cette année, travaille sur un nouveau concept.

“L’ADN de la voiture va changer pour l’année prochaine, c’est clair”, a déclaré Wolff.

“Cela ne signifie pas nécessairement que la carrosserie va être très différente, mais ce qui fait partie de l’ADN de la voiture avec l’architecture va certainement changer pour l’année prochaine.

“Certes, si nous revenions 12 mois en arrière, nous serions beaucoup plus sages et beaucoup mieux informés sur le type de voiture que nous voulons développer, et je pense qu’il aurait simplement fait référence au fait que l’apprentissage récent nous a aidés. clarifier et comprendre ce que nous aurions dû faire il y a 12 mois.”

Étant donné que 2022 a été le premier blip des aérodynamiciens de Mercedes sur une période de 10 ans, ne soyez pas surpris de voir une nouvelle machine sans faille.

Deuxièmement, il y a la perspective très réelle que Mercedes puisse rattraper ses rivaux grâce à des développements.

Mercedes a déjà montré ses prouesses avec des mises à niveau en cours de saison cette saison tandis que, s’il termine troisième cette année, il disposera de beaucoup plus de temps en soufflerie – où les équipes conduisent la voiture pour une aérodynamique raffinée – que Red Bull et Ferrari, en raison du glissement de la F1. échelle pour les tests.

Les équipes obtiennent plus de courses dans leurs souffleries au fur et à mesure qu’elles finissent dans le championnat.

Encore mieux pour Mercedes, Red Bull perdra encore 10% de son temps en soufflerie pour avoir enfreint le plafond des coûts de la F1 à partir de 2021.

“Je pense que toute réduction du temps de soufflerie va vous coûter des performances”, a déclaré Wolff.

“Nous avons eu la chance de remporter le championnat (l’année dernière), donc pendant 18 mois, nous avons eu 7% de moins que Red Bull chaque semestre. Dans l’ensemble, cela s’additionne, et si vous regardez les performances de Ferrari, ils étaient sixièmes l’année précédente, donc massivement plus de performances.

“Nous bénéficions donc, malheureusement, d’être troisièmes sur la route, avec 14% de plus sur le leader, puis nous avons encore 10%, donc c’est beaucoup, mais cela doit être bien utilisé.”

Il y a encore un long chemin à gravir, mais il y a certainement de la lumière au bout de ce tunnel Mercedes. Et ce 2022 étonnamment pauvre vient peut-être de réveiller une bête de F1.

“Nous jouons le long match ici, nous tous”, a ajouté Wolff. “Les deux pilotes jouent le jeu long, l’équipe.

“Le juge autour de l’équipe, de la performance, n’est pas basé sur une seule année ou un week-end. C’est ainsi que nous avons pu gagner des championnats sur le long terme.”