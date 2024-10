Mercedes Mone d’AEW décrit avoir été émue par cette partie de la série Netflix de M. McMahon

Mercedes Mone d’AEW est la dernière personnalité de premier plan de la lutte professionnelle à donner son avis sur la série documentaire « M. McMahon », sortie sur Netflix en septembre. Dans une nouvelle édition de son magazine numérique, Moné Magla championne féminine AEW TBS et NJPW STRONG a expliqué ce qu’elle ressentait à propos du cinquième épisode émouvant entourant la relation de McMahon avec son fils Shane.

« Ce que je pense que beaucoup d’entre nous essayaient de comprendre, c’était la relation de Vince avec Shane », a écrit Mone. « Cela ressemblait à un cycle générationnel, en regardant la relation de Vince avec son propre père. Je pouvais voir un jeune homme en Shane qui voulait juste rendre son père fier, comme Vince semblait l’être avec son propre père. Pour voir la passion de Shane pour ça, ainsi que sa passion pour la lutte m’ont ému.

Mone pense que Shane a « des affaires inachevées » avec la lutte professionnelle après le documentaire. Alors que McMahon aurait rencontré le président de l’AEW, Tony Khan, et aurait récemment été photographiée avec les vice-présidents exécutifs de l’AEW, Matthew et Nicholas Jackson, Mone a déclaré qu’elle espérait que « The Prodigal Son » soit lié à l’AEW.

« Je suis là pour ça, et je suis sûr que notre équipe l’est aussi », a écrit Mone. « Quoi qu’il en soit, il semble que Shane ait sa place dans le monde de la lutte. J’avoue que s’il ne revient pas à la lutte, cela me rendra triste pour lui. Je sais ce que c’est que d’être éloigné de ce que l’on aime et à quel point c’est triste. m’a fait. J’imagine qu’il ressent la même chose.

Khan a clairement indiqué que Shane était le bienvenu dans AEW, bien qu’il n’y ait toujours aucune preuve concrète que l’ancien descendant de la famille McMahon est sur le point de rejoindre la promotion rivale.