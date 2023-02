Mercedes lance son espoir de titre de Formule 1 2023: regardez en direct alors que l’équipe dévoile sa voiture à Silverstone

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez Mercedes lancer sa nouvelle voiture pour la nouvelle saison de Formule 1 Regardez Mercedes lancer sa nouvelle voiture pour la nouvelle saison de Formule 1

Mercedes dévoile ce matin la voiture qu’ils espèrent les propulser dans la course au championnat – et vous pouvez la regarder en direct.

Cliquez sur la vidéo en haut de l’article pour regarder le lancement à partir de 9h15, heure du Royaume-Uni, tandis que vous pouvez également regarder l’émission sur Sky Sports F1 et notre chaîne YouTube.

Lewis Hamilton, George Russell, Toto Wolff et Mick Schumacher seront tous au lancement de Silverstone avant que les pilotes ne prennent la piste pour donner au W14 son premier shakedown.

Le lancement représente le début d’une énorme saison pour Mercedes après, selon leurs normes élevées, une mauvaise année 2022.

Mercedes est sur le point de réviser sa voiture W13 – qui a été la première voiture des Silver Arrows à ne pas remporter le titre des constructeurs en neuf saisons – dans le but de revenir à l’avant et de se battre avec Red Bull et Ferrari.

Hamilton, après sa pire saison de F1 l’an dernier (sixième), est de retour et vise toujours un huitième championnat du monde record, aux côtés de George Russell après sa superbe première saison avec l’équipe.

Mercedes, dirigée par le patron Toto Wolff, a également un nouveau pilote de réserve à Schumacher, le fils de la légende de la F1 Michael qui a perdu sa place sur la grille avec Haas à la fin de l’année dernière.