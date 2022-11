Mercedes F1 Team suspend son partenariat avec FTX

L’équipe Mercedes de Formule 1 a déclaré vendredi avoir suspendu un accord de partenariat avec l’échange de crypto-monnaie en difficulté FTX avant l’avant-dernière course de la saison au Brésil.

FTX, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, s’efforce de lever des milliards de fonds pour éviter l’effondrement tandis que les régulateurs sont intervenus.

Mercedes a signé un accord de parrainage avec FTX en septembre 2021 alors qu’ils étaient les champions en titre.

“Dans un premier temps, nous avons suspendu notre accord de partenariat avec FTX”, a déclaré un porte-parole de l’équipe.

“Cela signifie que la société n’apparaîtra plus sur notre voiture de course et d’autres actifs de marque à partir de ce week-end. Nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation. »

La saison se termine à Abu Dhabi le 20 novembre.

Mercedes, avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton et son compatriote britannique George Russell, n’a pas encore remporté de course cette saison.

