Mercedes explique combien de temps au tour Lewis Hamilton a perdu avec des dommages de voiture dans la lutte du GP d’Autriche

Lando Norris remonte à la troisième place après avoir dépassé Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a perdu « environ six ou septième dixièmes » de ses performances au tour d’Autriche après avoir subi des dommages à sa voiture, a expliqué Mercedes.

Hamilton a perdu des points supplémentaires clés contre son rival Max Verstappen, vainqueur du titre, alors qu’il glissait de la deuxième à la quatrième place dans la course de dimanche après son premier arrêt au stand.

Mercedes a révélé que Hamilton avait subi des dommages à la carrosserie arrière de sa voiture sur les trottoirs dans le dernier virage du circuit, bien que Toto Wolff ait déclaré que ce n’était pas parce que le champion du monde avait « couru trop fort sur le trottoir, c’était juste une partie qui est tombée un moyen ».

Le rythme de Hamilton s’est ensuite effondré en raison de la perte importante de points d’appui arrière.

Expliquant l’impact sur la vitesse de la W12, Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en bord de piste chez Mercedes, a déclaré : « Il semble que les dommages à la carrosserie de Lewis se soient produits à la fin du 29e tour juste avant notre arrivée.

« La perte d’appui était d’environ six ou sept dixièmes mais comme tout était de l’arrière, l’équilibre est devenu difficile et nous endommageions les arrières en glissant. »

Lewis Hamilton admet que son équipe Mercedes a beaucoup de travail à faire pour réduire l'écart entre eux et les Red Bulls

Après avoir été dépassé dans un mouvement orchestré par son coéquipier Valtteri Bottas au tour 52, puis Lando Norris de McLaren un tour plus tard, Hamilton s’est arrêté pour la deuxième fois pour des pneus neufs.

Cependant, sa Mercedes endommagée n’avait pas le rythme ni l’équilibre pour se rapprocher du podium et il a terminé à 26 secondes de la McLaren de Norris en quatrième position.

« J’étais deuxième quand tout à coup il s’est manifestement cassé », a déclaré Hamilton, qui avait dépassé Norris pour terminer deuxième derrière Verstappen au 20e tour.

« La deuxième place aurait été facile. »

Verstappen, qui a gagné au galop, a porté son avance au championnat sur Hamilton à 32 points, un sommet de la saison, après sa troisième victoire en autant de week-ends et la cinquième de Red Bull sur le spin.

« J’ai déjà dit avant la course qu’il serait très difficile de battre Max bien sûr », a ajouté Hamilton, dont la dernière victoire est survenue au GP d’Espagne à la mi-mai. « C’est évidemment frustrant de perdre autant d’appuis à l’arrière de la voiture et de ne pas pouvoir conserver la deuxième place.

« Donc beaucoup de points perdus aujourd’hui. »

Mercedes se dirige ensuite vers le GP de Grande-Bretagne de l’équipe basée à Brackley dans le but de riposter sur un circuit de Silverstone rapide et fluide qui devrait être plus favorable à leur voiture que le Red Bull Ring.