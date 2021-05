Mercedes et Red Bull rendent des verdicts sur le GP du Portugal alors que la bataille «  super serrée  » de F1 2021 se poursuit

2:29



Karun Chandhok était au SkyPad pour analyser la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Portimao

Christian Horner dit que Red Bull est heureux de repartir avec la deuxième place de Max Verstappen derrière Lewis Hamilton du GP du Portugal parce qu’ils «savaient» que le week-end de Portimao conviendrait à Mercedes.

Red Bull, cherchant à mettre fin à la domination de sept ans de Mercedes sur le titre de F1, a semblé commencer la saison avec une voiture plus rapide lors des deux premières manches 2021, mais a été rattrapé au Portugal alors que les champions du monde obtenaient la pole position et, aidés par un Hamilton dépasser sur Verstappen, la victoire de la course.

Mercedes a également étendu son avance au titre sur Red Bull au classement des constructeurs et des pilotes.

Mais, s’adressant à Sky Sports F1 après la course, le patron de Red Bull, Horner, a insisté sur le fait que la différence entre les deux voitures à Portimao était « très, très marginale » et que « nous savions que ce serait une piste qui favoriserait Mercedes ».

« Pour sortir d’ici avec la deuxième place, nous allons certainement prendre ça », a ajouté Horner. «Je pense que Max entraîne les roues de la voiture et c’est super serré entre eux.

«Nous sommes dans la troisième course, nous avons huit points de retard chez les pilotes … ce n’est rien. Ce championnat va être un marathon plutôt qu’un sprint.

« Les pousser et les diviser ici comme nous l’avons fait, je pense que c’est vraiment encourageant. Je pense que la semaine prochaine [at the Spanish GP] sera un autre test décisif. «

Mercedes a 18 points d’avance sur Red Bull au classement par équipe – qu’ils dirigent depuis le début de 2018. Dimanche, Valtteri Bottas, Verstappen et Hamilton étaient à égalité lors du premier relais – avant qu’un double dépassement de Hamilton ne le permette. pour s’éloigner de ses rivaux.

Mais Verstappen n’était jamais loin derrière avant un arrêt au stand tardif pour une tentative de tour le plus rapide.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe avait un véritable « buzz » alors que la bataille serrée avec Red Bull se poursuivait.

« C’est vraiment un super gang avec qui travailler à Brixworth et à Brackley, ils continuent de pousser », a déclaré Wolff à Sky F1. «Même lorsque nous étions en retard lors des essais hivernaux à Bahreïn, c’est un buzz que nous n’avons pas ressenti dans l’équipe depuis 2013, lorsque nous avons eu ce premier reniflement que nous pourrions être là.

« L’endroit est excité et continue d’être excité et j’aimerais être heureux après la dernière course de la saison à Abu Dhabi. »

Wolff a également félicité Hamilton pour son « entraînement absolument époustouflant » au Portugal, mais a souligné: « Vous pouviez entendre dans sa voix combien il poussait, donc ce n’était jamais une situation où il pouvait lâcher prise, car les écarts étaient tout simplement trop courts. »

Le patron de l’équipe a cependant sympathisé avec Bottas après que le poleman a raté l’occasion d’attaquer Verstappen pour la seconde après une panne de capteur moteur vers la fin de la course.

« Ces trois-là ont été dans une classe à part et il aurait probablement eu une chance sur Max si nous ne l’avions pas laissé tomber avec l’unité motrice », a ajouté Wolff.