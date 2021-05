Mercedes et McLaren ont frappé le retard des tests des ailes flexibles de la F1, alors que Red Bull insiste sur le fait que la voiture est légale

2:50



Christian Horner de Red Bull et Toto Wolff de Mercedes donnent leurs réactions respectives au changement des tests de flexibilité des ailes arrière du GP de France

Christian Horner de Red Bull et Toto Wolff de Mercedes donnent leurs réactions respectives au changement des tests de flexibilité des ailes arrière du GP de France

Les patrons de Formule 1 de Mercedes et McLaren ont critiqué la décision de retarder la mise en œuvre des tests de flexibilité des ailes arrière plus stricts jusqu’en juin, Toto Wolff la qualifiant d ‘ »incompréhensible ».

Red Bull, cependant, l’une des équipes dont les ailes ont été placées sous le contrôle de ses rivaux, a souligné que sa voiture passait « tous les tests de légalité ».

Le débat ‘flexi-wing’ de la F1 s’est intensifié ces dernières semaines après que Lewis Hamilton a signalé l’aileron arrière « plié » de Red Bull après s’être qualifié en pole pour le GP d’Espagne – avec Mercedes catégorique, il augmentait la vitesse en ligne droite. La FIA, dont les règlements stipulent que la carrosserie doit être immobile, a écrit aux 10 équipes après ce week-end de Barcelone pour les informer de deux nouveaux tests de déformation du GP de France du mois prochain.

Mais si les équipes qui utilisent des ailes arrière plus rigides se félicitent de l’action, elles estiment que le fait que d’autres rivaux puissent utiliser leurs ailes actuelles pour les deux prochaines courses – et peut-être avec un grand avantage lors du GP d’Azerbaïdjan le 6 juin – est injuste.

« Il est incompréhensible qu’en l’espace de quatre semaines, vous ne puissiez pas raidir un aileron arrière pour la piste qui est probablement la plus affectée par un aileron arrière flexible », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes Wolff à Monaco, faisant référence au circuit de Bakou avec la plus longue ligne droite sur le tout le calendrier F1.

Trop souple? 👀 La FIA annonce qu’elle introduira des tests de flexibilité de l’aileron arrière plus stricts à partir du mois prochain #FrenchGP.# SkyF1 | # F1 – Sky Sports F1 (@ SkySportsF1) 13 mai 2021

Il a suggéré qu’un tel scénario pourrait conduire à d’éventuelles protestations.

« Cela nous laisse dans un no mans land car la directive technique dit que le mouvement de certaines ailes arrière a été jugé excessif », a-t-il déclaré.

« Retarder l’introduction pour quelque raison que ce soit nous laisse dans un vide juridique et laisse la porte ouverte aux protestations. Ce n’est pas seulement nous, mais probablement deux autres équipes qui sont les plus touchées, peut-être plus.

« Et puis probablement une manifestation pourrait aboutir à l’ICA [The FIA’s International Court of Appeal] et c’est une situation désordonnée qui peut prendre des semaines avant que nous ayons un résultat et nous n’aurions pas dû finir dans cette situation. «

Obtenez Sky Sports F1 pour seulement 18 £ de plus par mois Ne manquez pas une seconde. Regardez chaque course en direct, uniquement sur Sky Sports F1.

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, a également critiqué le retard.

« Nous ne sommes pas du tout d’accord avec le moment choisi pour l’introduction », a-t-il déclaré.

« Pour nous, il n’y a aucune raison pour laquelle il a été retardé pour deux autres courses et donner aux gars qui ont conçu leurs voitures pour avoir ces flexi-wings deux courses de plus pour en profiter, car de notre point de vue , ce que ces types utilisent est clairement contraire à la réglementation.

« Nous sommes en train de dialoguer avec la FIA en ce moment et c’est une bonne opportunité pour la FIA de montrer une main forte ici et de ne plus accepter cela à partir d’aujourd’hui. »

Les patrons de Red Bull, Ferrari et Alpine ont admis qu’ils devront «légèrement adapter» leurs voitures pour passer les nouveaux tests F1 à partir du 15 juin, tandis qu’Alfa Romeo devrait également être impactée.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré à Sky F1: « La voiture passe tous les tests de légalité et c’est ce qu’elle doit faire. Donc, ils ont changé le test, et c’est bien dans le droit de la FIA de le faire, donc nous aurons pour modifier les composants pour s’assurer qu’ils répondent au nouveau test.

«Je ne pense pas que« l’esprit des règles »existe. Il est noir ou blanc, soit il est conforme aux règles, soit il ne le fait pas. Et c’est ainsi que vous concevez vos voitures.»

Horner a expliqué qu’il en coûterait à Red Bull un demi-million de dollars pour effectuer les changements requis – bien que l’affirmation de Hamilton selon laquelle l’aileron arrière flexible pourrait gagner six dixièmes de seconde aux rivaux de Mercedes en F1 à Bakou était « ridicule ».

«C’est difficile à quantifier», a-t-il déclaré. « Mais je serais surpris si c’était un dixième. »

Mercedes et Red Bull sont actuellement enfermés dans une bataille passionnante et serrée pour le titre F1 2021.

Wolff critique les tests, Horner pointe du doigt Mercedes

Ted Kravitz de Sky F1 a comparé l’aile flexible à des limbes, l’aileron arrière de certaines voitures lors de la dernière course à Barcelone se déplaçant en ligne droite avant de remonter pour générer de l’appui dans les virages.

Wolff a déclaré que Mercedes avait, ironiquement, « été laissé dans les limbes » après avoir chassé l’action de la FIA sur les ailes depuis l’été dernier, mais a critiqué les mesures qu’ils introduisent le mois prochain. Il a décrit les tests, qui permettront une certaine rotation des ailes, comme «à moitié cuits», affirmant qu’ils permettront aux ailes de «se ramollir et de se plier».

« Nous ne sommes pas du tout satisfaits », a-t-il déclaré à Sky F1. «C’est un processus frustrant.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sky F1! Regardez gratuitement les temps forts de la course, les interviews des pilotes et les meilleures fonctionnalités et contenus incontournables de Sky Sports F1.

« Nous avons signalé le sujet, non seulement nous, mais d’autres équipes, depuis août de l’année dernière sans réaction. Et maintenant, nous avons une solution à mi-chemin qui signifie que nous pouvons rendre notre aile arrière flexible plutôt que d’avoir une aile arrière immobile.

« C’est vraiment à moitié cuit. »

Wolff a ajouté: « Nous devrons modifier notre aile. Nous devons l’adoucir. Notre aile est extrêmement rigide conformément au fameux article 3.8. [in the FIA regulations] cela dit qu’il doit rester immobile. «

5:27 Christian Horner de Red Bull parle à Sky F1 de l’entraînement de jeudi à Monaco et donne son avis sur la controverse croissante du sport sur les ailes flexi Christian Horner de Red Bull parle à Sky F1 de l’entraînement de jeudi à Monaco et donne son avis sur la controverse croissante du sport sur les ailes flexi

Horner, cependant, a pointé le doigt vers Mercedes et a suggéré qu’ils pourraient être vulnérables aux changements de voiture si la FIA devait restreindre le mouvement des ailes à l’avant de la voiture.

Des images de la Mercedes W12 du GP d’Émilie-Romagne semblaient montrer les volets des ailes avant de l’équipe se déplaçant de haut en bas.

«C’est une entreprise compétitive», a déclaré Horner. « Vous n’avez qu’à regarder un peu les images d’Imola, quand nous parlons de flexibilité, je pense qu’il est très injuste de le pointer dans une direction à l’arrière de la voiture alors que vous devriez peut-être aussi regarder le devant la voiture.

« Je pense que si la caméra était tournée dans l’autre sens du côté de nos rivaux, ils auraient la même discussion avec vous, à 100%. »

Ce à quoi Wolff a répondu: « Nous souhaiterions que ce soit plus rigide parce que cela nous donnerait plus de performances sur le front-end. Tout le monde a une idée … nous sommes ouverts pour cela. »