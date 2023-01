Mercedes est le premier constructeur automobile à déployer de véritables

CNN

Mercedes-Benz fera un pas en avant vers l’offre d’une voiture autonome aux États-Unis, ou du moins dans certains États, lorsqu’elle commencera à vendre des voitures équipées de son nouveau système Drive Pilot plus tard cette année.

Le système Drive Pilot de Mercedes est conçu pour fonctionner sur les autoroutes à circulation dense à des vitesses inférieures à 40 miles par heure. Contrairement aux fonctions d’assistance aux embouteillages déjà disponibles aux États-Unis sur un certain nombre de modèles de luxe aujourd’hui, y compris les voitures Mercedes-Benz, le système Drive Pilot permet au conducteur de se désengager complètement de l’acte de conduire. Lorsque le système est en marche, Mercedes considère qu’il est sûr pour le conducteur de ne pas prêter attention à la route – bien que le conducteur doive toujours être prêt à reprendre le contrôle si nécessaire, par exemple si la situation de la circulation change ou si le système rencontre un problème. situation inhabituelle qu’il n’est pas capable de gérer.

Le système Mercedes est considéré comme une automatisation de niveau 3, tel que défini par la Society of Automotive Engineers. Il est plus automatisé qu’un système de niveau 2, comme le pilote automatique de Tesla, Le Super Cruise de General Motors et le BlueCruise de Ford, dans lesquels les freins et la direction du véhicule fonctionnent seuls dans certaines situations, mais le conducteur doit toujours faire attention à la route en tout temps.

Dans un système de niveau 3, “vous ne conduisez pas lorsque ces fonctions de conduite automatisées sont activées – même si vous êtes assis” dans le siège du conducteur “”, selon la SAE

Le conducteur pourrait, par exemple, consulter ses e-mails sur son téléphone ou regarder une vidéo. Même le pilote automatique de Tesla et les technologies dites de “Full Self-Driving” exigent que le conducteur soit attentif à la route à l’extérieur de la voiture à tout moment.

“Dans le monde moderne, le temps est l’un des biens les plus précieux, et redonner du temps à nos clients est un élément central de notre stratégie visant à construire les voitures les plus désirables au monde”, a déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie chez Mercedes-Benz.

Le système est conforme au code de la route du Nevada pour les véhicules autonomes, selon Mercedes, qui espère obtenir bientôt la certification en Californie. Le système sera disponible sur les modèles Mercedes EQS et Classe S de l’année modèle 2024, qui seront mis en vente aux États-Unis plus tard cette année. Le système ne fonctionnera que sur certaines autoroutes cartographiées dans les États où il a été jugé légal, comme le Nevada et, peut-être bientôt, la Californie.

Entre autres technologies, le système Mercedes s’appuie sur le lidar, qui est similaire au radar mais utilise la lumière laser, plutôt que les ondes radio, pour détecter les objets dans son environnement. Le lidar peut fournir beaucoup plus de détails sur l’environnement d’un véhicule que le radar ou les caméras seuls et de nombreux experts estiment qu’il s’agit d’une nécessité pour des véhicules autonomes sûrs. Elon Musk, le PDG de Tesla, a cependant déclaré que les caméras seules suffisaient.

Le système Mercedes utilise également une caméra orientée vers l’arrière dans la lunette arrière, un microphone pour écouter les véhicules d’urgence et des capteurs d’humidité de la route à l’intérieur du passage de roue. Il s’appuie également sur des données cartographiques tridimensionnelles haute définition régulièrement mises à jour ainsi que sur un système de positionnement de véhicule ultra-précis et beaucoup plus précis que le GPS ordinaire, selon Mercedes-Benz.