Mercedes envisage de signer George Russell en remplacement de Valtteri Bottas pour un contrat de deux ans : rapport

Mercedes aurait l’intention d’acquérir les services du pilote britannique de Formule 1 George Russell, âgé de 23 ans, pour un contrat de deux ans. Et si l’on en croit les rumeurs qui circulent, Russell va remplacer Valtteri Bottas après le mauvais départ de Finn lors de la saison 2021. Le désir de Bottas de devenir le champion du monde 2021 est pratiquement terminé alors qu’il est assis derrière son coéquipier Lewis Hamilton et Max Verstappen de Red Bull.

Pour aggraver les choses pour Bottas, il est désormais également derrière Lando Norris de McLaren après trois troisièmes places et deux abandons.

Maintenant, dans un nouveau développement, Alexey Popov, commentateur russe de la Formule 1, a affirmé que Russell déménageait chez Mercedes et non à la place du sept fois champion du monde Hamilton. « Je ne divulguerai pas la source, mais il y a toujours beaucoup de discussions dans le paddock à Monaco », a déclaré Popov à Match TV, avant d’ajouter: « Ils m’ont dit que le déménagement de Russell chez Mercedes pendant au moins deux ans, et non dans celui de Hamilton place, est déjà pratiquement fait.

https://www.carandbike.com/news/f1-russell-to-replace-bottas-at-mercedes-in-a-2-year-deal-says-report-2451400?pfrom=nav_storyicon_link

Russell, qui est actuellement associé à Williams, est placé à la 17e place du classement F1 et n’a pas encore marqué de point malgré sa brillante forme de qualification.

Popov a également émis l’hypothèse que Mercedes et Williams pourraient planifier un échange direct entre Bottas et Russell. Bottas a également représenté Williams dans le passé de 2013 à 2016. Après avoir rejoint Mercedes, le joueur de 31 ans a remporté neuf courses – trois en 2017, quatre en 2019 et deux en 2020.

Bottas est actuellement placé à la quatrième place du classement F1 après son arrêt désastreux aux stands lors du Grand Prix de Monaco le week-end dernier.

Toto 💬 « Valtteri a mené notre combat tout le week-end. Il était prêt pour un solide podium s’il n’y avait pas eu le problème d’écrou de roue qui l’a contraint à l’abandon. « Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant dans mes années de course et cela a dû être horrible dans le cockpit car son des rivaux sont passés. » pic.twitter.com/Auz6y6FjUG – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@MercedesAMGF1) 24 mai 2021

Malgré toutes les spéculations concernant l’avenir de Bottas, Toto Wolff, l’homme qui a le pouvoir de décider de l’avenir du pilote, a fait l’éloge du pilote de 31 ans pour son esprit combatif la semaine dernière.

Étiquettes : Valtteri Bottas, F1, Mercedes, Lewis Hamilton, George Russell

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici