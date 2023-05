Mercedes dévoile les mises à niveau du W14 avant le Grand Prix de Monaco avec la philosophie zéro ponton officiellement abandonnée

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater partage ses réflexions sur la nouvelle voiture de Mercedes et comment elle pourrait affecter l’avenir de Lewis Hamilton avant le Grand Prix de Monaco.

Mercedes a dévoilé un nouveau look saisissant pour sa voiture W14 alors que des améliorations majeures tant attendues ont été révélées jeudi avant le Grand Prix de Monaco de ce week-end.

Les mises à niveau voient Mercedes s’éloigner de la philosophie « zéro sidepod » qu’elle a lancée lorsque de nouvelles réglementations de conception ont été introduites dans le sport la saison dernière, puis ont décidé de manière controversée de s’en tenir à la campagne 2023.

Bien que les améliorations incluent également un nouveau plancher et une nouvelle suspension avant, c’est la carrosserie très visible de la W14 qui a souvent été associée à l’incapacité de Mercedes à défier Red Bull dans la dernière ère de la Formule 1.

Conception améliorée des pontons de Mercedes pour le W14

Le W14 amélioré de Mercedes est assemblé dans le garage de Monaco

Red Bull a catégoriquement mis fin à la séquence de huit ans de titres des constructeurs de Mercedes la saison dernière, et le RB19 a remporté les cinq courses cette année, Lewis Hamilton admettant qu’il a « compté les jours » jusqu’à ce que les mises à niveau arrivent.

Bien qu’il n’y ait pas de véritable aperçu sur la piste du W14 mis à jour avant le début des premiers essais à 12h30 vendredi, en direct sur Sports du cielles nouvelles pièces ont été dévoilées jeudi matin alors que Mercedes entamait les préparatifs du week-end dans son garage monégasque.

Mercedes avait initialement prévu d’apporter les améliorations pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne du week-end dernier, mais la course à Imola a été annulée en raison de graves inondations dans le nord de l’Italie.

Alors que Monaco n’est généralement pas le mieux adapté pour qu’une équipe apporte des améliorations importantes en raison de la nature unique de la vitesse lente de la piste et du risque élevé d’accident, Mercedes a opté contre tout nouveau retard.

Les nouveaux pontons de Mercedes s’éloignent considérablement de leur concept de « ponton zéro » qu’ils utilisaient depuis le début de 2022

Cependant, le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a averti mercredi que l’équipe devrait éviter de tirer des conclusions concrètes sur les performances de la voiture sur le circuit urbain.

Il a déclaré : « C’est un événement unique, mais il fournira toujours l’occasion d’en savoir plus sur les mises à jour de W14 – mais nous devons également faire attention à ne pas tirer trop de conclusions de cet événement unique. Nous introduisons la première étape d’un nouveau direction du développement.

« Ce ne sera pas une solution miracle ; d’après mon expérience, ils n’existent pas dans notre sport. Nous espérons que cela donnera aux pilotes une plate-forme plus stable et prévisible. Ensuite, nous pourrons nous appuyer sur cela dans les semaines et les mois à venir. »

« La F1 est une compétition difficile et une méritocratie. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais il n’y a aucun sentiment de droit. C’est juste un travail acharné pour nous amener à l’avant. »

« Les nouveaux pontons Mercedes ne sont pas aussi raffinés que ceux de Red Bull »

Analyse de Sky Sports News Craig Slater…

« Si vous êtes un fan de Lewis Hamilton et que vous souhaitez qu’il reste chez Mercedes, intéressé par ses chances de remporter un huitième championnat du monde, alors ce changement fondamental sera déterminant pour décider si cela se produira.

« L’aspect clé concerne les pontons. C’était la voiture qui n’avait pas de pontons, maintenant elle a des pontons qui ressemblent plus ou moins au reste du terrain. Ils ne sont pas aussi finement raffinés que les pontons Red Bull et ressemblent un peu pour moi comme la Williams ou l’Alpine.

« Il va également revoir la suspension avant et le plancher de la voiture a également changé. J’ai remarqué le tunnel sous le plancher latéral qui favorisera les performances aérodynamiques.

« Mercedes ne peut pas simplement copier le Red Bull à mi-saison car cela impliquerait une réingénierie importante qui briserait probablement le plafond des coûts, ce n’est peut-être pas faisable. Lewis, par exemple, veut que sa position assise change, mais cela n’arrivera pas ce jour-là. l’année, il faudra que ce soit l’année prochaine.

« Ces modifications arrivent sur une piste étrange, donc Mercedes dit de ne pas trop attendre, mais ils pensent maintenant qu’ils sont sur la bonne voie – peut-être 18 mois trop tard – qui convaincra Hamilton que c’est la meilleure équipe avec laquelle rester. «

Les mises à niveau de Mercedes sont-elles essentielles pour l’avenir de Hamilton?

L’avenir de Lewis Hamilton en F1 est devenu un sujet de discussion majeur ce mois-ci avec des informations selon lesquelles il aurait reçu une offre pour rejoindre Ferrari.

Hamilton est actuellement sur sa plus longue course dans le sport sans victoire, avec sa dernière victoire au Grand Prix d’Arabie saoudite 2021.

Sky Sports F1Naomi Schiff de pense que Hamilton restera chez Mercedes mais admet que leurs mises à niveau à Monaco pourraient être un facteur.

« Je ne pense pas qu’il envisage de le faire (quitter Mercedes). Mais si ces améliorations ne sont pas à la hauteur de ce [Mercedes] espèrent qu’ils le feront, et parlons potentiellement de la saison prochaine et qu’ils recommencent mal, alors il réfléchira à la manière dont il veut terminer sa carrière en Formule 1 », a déclaré Schiff.

« Veut-il se battre pour la quatrième ou la cinquième place ou veut-il être de retour à l’avant, et puis je suppose que Red Bull. »

Simon Lazenby a ajouté: « Je pense qu’une grande partie de la décision de Lewis concernant son avenir dépend de cet ensemble de mises à niveau.

« Quand vous repensez à ce qui s’est passé l’année dernière, les espoirs pour le W13 sortant du simulateur étaient qu’il allait faire exploser le reste d’entre eux, ça allait faire exploser Red Bull et ça allait faire exploser Ferrari. .

« La corrélation entre ce qui s’est passé là-bas et la réalité, eh bien, nous connaissons tous l’histoire – Red Bull a opté pour la philosophie du ponton inférieur vers laquelle tout le monde s’est déplacé alors que Mercedes avait ce sol exposé, puis le marsouinage s’est produit, ils ont dû raidir le sol et ne pouvaient pas n’augmentez pas suffisamment la hauteur de caisse arrière et cela s’est transformé en rebondissement.

« Tous les problèmes de cette année sont venus du fait que je pense qu’ils étaient juste attirés par ces chiffres qui disaient » nous allons complètement et complètement détruire le terrain, restons-y « . Nous entrons dans cette année et tous les limitations qui ont été créées en essayant de résoudre ces problèmes, notamment en gardant Lewis plus à l’avant en termes de position assise afin qu’il ne sente pas l’arrière de sa voiture, ils n’avaient qu’à réinitialiser et repenser complètement leur philosophie.

« S’ils se trompent cette fois, que se passe-t-il alors avec la culture du non-blâme ? »

