Mercedes dévoile le premier aperçu de la voiture All Black W14 pour la saison F1 2023, voir les photos

Mercedes a dévoilé son premier aperçu de la voiture de Formule 1 entièrement noire que Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell conduiront lors de la prochaine campagne.

Après que l’année dernière en argent ait vu le géant du sport automobile prendre du retard dans la course au titre face à ses concurrents comme Red Bull et Ferrari, Mercedes est revenue à son schéma de livrée noire.

Les deux pilotes britanniques, Hamilton et Russell, espèrent rebondir lors de la campagne de F1 2023 alors qu’ils sont tombés à la troisième place la saison dernière, après avoir dominé de 2014 à 2021.

Mercedes a opté pour la W14 que Hamilton et Russell conduiront alors que le premier cherche à sceller une huitième couronne record de F1 après avoir terminé sixième la saison dernière, sa pire de tous les temps.

Mercredi matin, les couvertures ont été retirées de la W14 alors que Mercedes dévoilait sa bête à Silverstone après avoir eu du mal à suivre le rythme des nombreux changements de règles de la F1 la saison dernière.

S’exprimant sur le retour de la livrée noire, Hamilton a déclaré que son équipe “était simplement synonyme d’affaires”.

« Nous avons repensé, optimisé et innové tant de pièces de la voiture et c’est impressionnant, et j’adore la nouvelle livrée ! Il dit, “nous sommes sérieux”, a déclaré le septuple champion de F1.

Après deux ans en noir en 2020 et 2021, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré l’année dernière qu’à l’avenir, leurs couleurs seraient l’argent et le noir.

Suite à leur position contre le racisme en noir, la livrée revient une fois de plus et Wolff a déclaré que “l’histoire se répétera”.

“Nous étions en surpoids l’année dernière. Cette année, nous avons essayé de déterminer où nous pouvions extraire chaque gramme. Alors maintenant, l’histoire se répète”, a-t-il déclaré.

“La couleur noire est devenue une partie de notre ADN à ce moment-là, nous sommes donc ravis d’y revenir”, a ajouté Wolff.

Hamilton et Russell mettraient la main sur la méchante machine du circuit du Northamptonshire plus tard dans la journée.

La première course très attendue de la campagne F1 2023 sera le GP de Bahreïn le 5 mars, mais avant cela, les pré-tests seront effectués plus tard ce mois-ci entre le 23 et le 25.

