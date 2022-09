Mercedes-Benz, partenaire Rivian sur les fourgons utilitaires électriques en Europe

Mercedes-Benz et Rivian ont annoncé jeudi qu’ils prévoyaient une coentreprise pour construire de grands fourgons commerciaux électriques pour les deux marques.

Les entreprises prévoient de construire deux fourgons électriques différents – un pour chaque entreprise – sur une chaîne de montage partagée, ont indiqué les entreprises. L’idée est de réduire les coûts pour les deux entreprises en partageant les investissements, la technologie et les fournisseurs.

Ils prévoient de construire une nouvelle usine de production réservée aux véhicules électriques sur un site d’usine Mercedes-Benz existant en Europe centrale ou orientale, la production commençant dans “quelques années”, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

« Mercedes‑Benz Vans a acquis une vaste expérience dans la production et le lancement d’eVans depuis 2010. Nous accélérons maintenant la transformation vers un portefeuille de produits entièrement électriques », a déclaré Mathias Geisen, responsable de l’unité des fourgons commerciaux de Mercedes. “Nous partageons les investissements et la technologie [with Rivian] parce que nous partageons également la même ambition stratégique : accélérer l’électrification du marché des fourgons avec des produits durables et supérieurs pour nos clients.”

Alors que Mercedes-Benz construit des véhicules utilitaires depuis de nombreuses années et des fourgonnettes électriques depuis plus d’une décennie, Rivian est un nouveau venu sur le segment. La startup EV basée au Michigan a commencé à construire des camionnettes de livraison EV pour Amazon plus tôt cette année, quelques mois seulement après avoir commencé la production de ses propres camionnettes et SUV électriques haut de gamme dans son usine de l’Illinois.

Bien que les vans que Mercedes et Rivian construiront finalement seront probablement similaires, ils seront de conceptions différentes : Mercedes sera basé sur sa nouvelle architecture de van EV à venir, qui devrait faire ses débuts en 2025 ; Rivian est sur la version de nouvelle génération de la plate-forme de camionnettes légères qu’il a développée pour Amazon.