Mercedes-Benz lance le film “Project Maybach” avec Virgil Abloh

Mercedes-Benz publie un court métrage sur les coulisses de sa collaboration “Project Maybach” avec Virgil Abloh.

Certaines des créations les plus luxueuses de Virgil Abloh proviennent de son Projet Maybach partenariat avec Mercedes-Benz et maintenant nous avons un aperçu des coulisses grâce à Mercedes. Virgil a mis sa vision dans trois modèles de la flotte Benz en nous donnant un G-Wagon de rallye conçu par Abloh, Maybach (quatre portes) et un Maybach tout-terrain. Virgil Abloh aux côtés de Gorden Wagener a poussé l’enveloppe au-delà de tout ce que Mercedes avait fait auparavant.

Mercedes-Benz lance le court métrage “Project Maybach” avec Virgil Abloh.

Du concept d’esquisse à la réalité Le projet Maybach a été documenté dans un nouveau court documentaire de Mercedes Benz.

“Le principe est d’utiliser deux mots pour vous conduire à une nouvelle action”, explique Abloh dans les images. “Donc, utilitaire et luxe ne sont généralement pas utilisés dans la même phrase et la voiture que nous développons peut fonctionner comme telle.”

Récemment, Drake a montré la Maybach à deux portes tout-terrain dans son visuel pour sa piste ‘Collant‘. Le Maybach beige et beige n’a presque pas l’air réel et Drake le présente en fait est flexible en soi. La vidéo se termine en évoquant le décès de Virgil Abloh.

“Avec soin, considération et respect envers sa famille et ses amis, nous partageons ces coulisses du projet Maybach”, indique le communiqué. “Nous sommes honorés d’avoir travaillé avec un génie créatif et d’avoir été inspirés par ses idées et son attitude.”

Vous pouvez regarder le court documentaire ci-dessous.