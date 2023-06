Mercedes-Benz et Microsoft vont tester ChatGPT dans les véhicules

Plus tôt cette année, GM a déclaré qu’il explorait des cas d’utilisation de ChatGPT dans ses véhicules dans le cadre d’une collaboration plus large avec Microsoft, un investisseur dans OpenAI, qui a créé la technologie.

« Alors que la plupart des assistants vocaux sont limités à des tâches et des réponses prédéfinies, ChatGPT exploite un grand modèle de langage pour améliorer considérablement la compréhension du langage naturel et élargir les sujets auxquels il peut répondre », a déclaré le constructeur automobile. dit dans un communiqué.

Mercedes a déclaré qu’un programme bêta facultatif pour les clients américains commencera vendredi. Les clients peuvent s’inscrire via l’application de l’entreprise, appelée Mercedes me, ou directement depuis le véhicule en utilisant la commande vocale « Hey Mercedes, je veux rejoindre le programme bêta ».

Le constructeur automobile de luxe a déclaré que la technologie émergente sera utilisée pour les demandes audio via son assistant vocal « Hey Mercedes », qui devrait considérablement étendre les capacités du système.

Mercedes Benz et Microsoft s’associent pour tester l’intelligence artificielle ChatGPT embarquée, disponible pour plus de 900 000 véhicules aux États-Unis, ont annoncé les sociétés jeudi.

Eric Boyd, vice-président de la plate-forme d’intelligence artificielle de Microsoft, a déclaré que la nouvelle intégration augmentera les commandes vocales et l’interaction ; capacités de tâche ; et permettre des questions de suivi, en plus d’autres choses.

« Contrairement aux assistants vocaux standard qui nécessitent souvent des commandes spécifiques, ChatGPT excelle dans la gestion des questions de suivi et le maintien de la compréhension contextuelle. Les conducteurs peuvent poser des requêtes complexes ou s’engager dans des conversations à plusieurs tours, en recevant des réponses détaillées et pertinentes de l’assistant vocal », a déclaré Boyd. écrit dans un article de blog.

Sur la base des résultats du programme bêta de trois mois et des commentaires des clients, Mercedes-Benz envisagera une intégration plus poussée de la technologie, selon les entreprises.