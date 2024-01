Mercedes-Benz dévoile son premier monument architectural à Dubaï

Mercedes-Benz Places réunit l’automobile et l’architecture

Marquant sa première aventure sur le marché immobilier, Mercedes-Benz a collaboré avec DubaiLes développeurs basés à Binghatti vont révéler une nouvelle icône de marque pour la ville. Fusionnant les mondes créatifs de l’automobile et de l’architecture, Mercedes-Benz Places s’élèvera à 341 mètres (1 118 pieds) au-dessus de la ville avec une silhouette elliptique distinctive pour offrir un luxe holistique et soigné. vie une expérience étroitement liée à l’ADN de conception du constructeur automobile allemand dans toutes les facettes – de l’architecture et des intérieurs aux initiatives et infrastructures en matière de développement durable. Pour le PDG et architecte Muhammad BinGhatti, la collaboration célèbre l’héritage centenaire de Mercedes-Benz en matière de mobilité en tant que point de repère architectural, guidé principalement par sa philosophie fondamentale de « pureté sensuelle ». “L’art de la pureté sensuelle est une philosophie enracinée chez Mercedes-Benz comme une idée de fusion de deux notions dichotomiques, lorsque l’émotion et la raison s’unissent pour former quelque chose de hautement emblématique.” » partage-t-il lors du dévoilement du projet.

Le hyper-tour des courbes minimalistes et sinueuses rappellent ainsi les lignes fluides caractéristiques de nombreuses voitures Mercedes-Benz ultramodernes, dont la futuriste Vision One-Eleven et le Concept Classe CLA, avec en toile de fond la ville comme emblème de la marque. À l’intérieur, les intérieurs architecturaux rendent hommage à ceux de l’industrie automobile à travers une lentille futuriste. Le concept embrasse des lignes et des matériaux poétiquement dessinés tels que la pierre naturelle, le travertin cannelé, le placage de noyer et la finition chrome satiné qui fusionnent les innovations de l’ingénierie automobile allemande et font un clin d’œil aux notions de rationalité dans le design telles que posées par le Bauhaus au début des années 1900.

toutes les images sont une gracieuseté de Mercedes-Benz

Ne manquant pas de luxe, de structures monumentales qui remodèlent déjà Dubaï et d’autres projets résidentiels récemment dévoilés par les plus grandes marques automobiles du monde entier, Mercedes-Benz Places se différencie en se concentrant sur des initiatives de développement durable incarnant les valeurs inhérentes des deux partenaires collaborateurs. “Nous avons aligné stratégiquement le projet sur la stratégie énergétique intégrée de Dubaï 2030 qui aspire à atteindre une réduction de 600 000 kg d’émissions de carbone par an”, note BinGhatti. Ceci, associé à l’ambition 2039 de Mercedes-Benz de devenir entièrement neutre en CO2, se déploie de manière plus visible sur l’élévation arrière, entièrement intégrée à panneaux photovoltaïques s’étendant sur une superficie de 75 mille pieds carrés. Cette fonctionnalité, astucieusement ponctuée par un motif répété composé du logo classique en étoile à trois branches de Mercedes-Benz, générera de l’énergie pour recharger jusqu’à 40 véhicules électriques sur place par jour, ce qui se traduira par un total de 20 000 kilomètres de trajets sans carbone.



Mercedes-Benz s’aventure pour la première fois dans le domaine de l’immobilier en partenariat avec Binghatti

un monument emblématique célébrant un siècle d’héritage de marque

Etant l’un des bâtiments les plus hauts du cœur de la ville de Dubaï, Mercedes-Benz L’emplacement stratégique de Places permettra à tous les résidents de profiter d’une vue imprenable sur les monuments du centre-ville de Dubaï et au-delà, notamment le Burj Khalifa. Envisagé comme un écosystème holistique « indéniablement Mercedes-Benz », l’hyper-tour offrira à ses résidents l’accès à une gamme d’installations exclusives à usage mixte, notamment des restaurants, des zones de sport et de bien-être, des salons, des commerces de détail non automobiles, des espaces d’exposition et un parking. L’espace offrira également une gamme de solutions de mobilité innovantes, notamment la recharge des véhicules électriques, des applications de mobilité intelligentes, le covoiturage, le partage de vélos et de scooters et les services de chauffeur, améliorant ainsi l’expérience de vie. Sur ses 65 étages, la tour accueillera un ensemble de 150 résidences comprenant une gamme de types d’unités allant des appartements de deux à quatre chambres à un penthouse triplex très convoité, chacune portant le nom de modèles de voitures emblématiques, dont la voiture la plus chère du monde. , le Coupé Uhlenhaut.

La tour est composée de trois éléments principaux, à commencer par le noyau et sa structuration horizontale des balcons. Le deuxième élément est la structure à lamelles attenante aux lignes dynamiques, qui englobe tout le volume de la tour comme une charpente. La troisième, la façade sud fermée, se caractérise par son revêtement visuellement saisissant, à la fois contribuant de manière significative à l’identité globale de la tour et fonctionnel en fournissant de l’ombre contre le pic du soleil d’été et en générant une énergie efficace grâce à l’intégration du photovoltaïque.



Situé au coeur de la ville

Avec toutes les unités poussées vers l’élévation avant et les services dissimulés à l’arrière, un vitrage généreux du sol au plafond permet à l’intérieur et à l’extérieur de se fondre en une seule entité, plaçant les habitants dans un dialogue visuel direct avec le paysage monumental englobant. “De plus, l’ensemble de la plaque de sol est incliné de 30 degrés pour donner un angle perpendiculaire optimal directement vers le Burj Khalifa”, partage Muhammad BinGhatti.

Enfin, les équipes de Binghatti et Mercedes-Benz ont adopté des composants de la plus haute qualité, créant une atmosphère minimaliste mais accueillante, à la fois moderne et intemporelle. Pour Mercedes-Benz, l’objectif a été de créer des proportions équilibrées grâce à des éléments stratégiquement placés qui prêtent à la fois des « surprises » optiques ainsi que des éléments fonctionnels et des graphismes clairs, plutôt que par l’ajout de caractéristiques de conception disparates. Les travaux de Mercedes-Benz Places devraient être inaugurés à Dubaï plus tard cette année, et l’achèvement est prévu pour 2026.



l’élévation arrière est entièrement intégrée avec des panneaux photovoltaïques couvrant une superficie de 75 000 pieds carrés