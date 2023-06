Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton est satisfait des performances améliorées de sa Mercedes récemment après avoir terminé troisième au Grand Prix du Canada.

Mercedes apportera une grande amélioration au Grand Prix de Grande-Bretagne, a confirmé le directeur de l’équipe, Toto Wolff.

Lewis Hamilton a suivi sa deuxième place au Grand Prix d’Espagne avec une troisième à Montréal dimanche, après une longue bataille contre Fernando Alonso.

La traction hors des virages à basse vitesse était le principal domaine dans lequel Hamilton a perdu du temps face à Alonso et Max Verstappen – un domaine sur lequel il a encouragé l’équipe à travailler.

Le septuple champion du monde a 15 points de retard sur Alonso, qui est troisième du championnat des pilotes avant le Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine, suivi de Silverstone une semaine plus tard.

« Nous en amenons un plus grand à Silverstone, puis nous devrions en avoir un autre avant l’arrêt. C’est juste que les apprentissages se sont beaucoup accélérés depuis que nous avons changé l’architecture de conception de certains d’entre eux, et il devrait y avoir des étapes décentes à venir dans les quatre prochaines courses « , a expliqué Wolff.

« Pour nous, nous ne nous attendions pas à performer ici au Canada parce que l’ADN de la voiture en ce moment est plus pour les virages à grande vitesse, donc c’est encourageant de ne pas être si loin, mais il ne faut pas oublier que Max est en croisière à l’avant.

Lewis Hamilton et Fernando Alonso sont presque entrés en collision dans la voie des stands alors qu'ils se disputaient la deuxième place avant que le pilote Aston Martin ne complète le dépassement au 22e tour.

« Peut-être que croisière n’est pas le bon mot. Max a toujours plus de facilité à l’avant, pas en croisière, mais je pense quand même qu’il y a de la marge, donc il y a un sacré écart à rattraper. »

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes était sur le point de concourir pour les victoires, Wolff a répondu: « Non, je pense que la marge est encore trop grande pour vraiment penser que Max est sous pression. Je ne sais pas combien c’était cette course, peut-être deux dixièmes un tour environ, mais encore loin. »

Wolff confiant que Mercedes peut résoudre les problèmes d’arrière

Hamilton a été dépassé par Alonso peu de temps après le redémarrage de la voiture de sécurité à mi-course au Canada alors que le pilote Aston Martin a obtenu une meilleure traction de l’épingle à cheveux du virage 10, ce qui a conduit à la plus longue ligne droite sur la piste.

Il y a eu quelques instants où Hamilton a semblé monter sa propre attaque pour récupérer Alonso, mais il n’a pas pu se mettre à portée du DRS de son ancien coéquipier.

Wolff dit que Mercedes peut améliorer sa traction, ce qui posera moins de problèmes en Autriche et à Silverstone.

Lewis Hamilton a terminé derrière Max Verstappen et Fernando Alonso au Grand Prix du Canada

« C’était le problème de la voiture depuis que nous avons commencé l’année dernière. Nous avons un front solide mais nous traînons toujours et toujours pas assez bien et nous l’avons vu aujourd’hui, en particulier dans les virages à basse vitesse avec traction et stabilité. » « , a déclaré le patron de l’équipe Mercedes.

« Je pense que nous pouvons le réparer, mais c’est aéro, c’est le concept mécanique – tout est lié, il n’y a pas une seule chose. »

Il a ajouté : « Je pense que nous comprenons mieux les simulations, le temps est en corrélation avec ce que nous voyons sur la piste, et c’est notre problème depuis un an et demi.

« Nous constatons de bons gains de performances qui arrivent dans le tunnel, nous constatons une meilleure compréhension de ce dont la voiture a besoin pour aller vite, à quoi les réglages doivent ressembler. Donc, généralement, les étapes deviennent plus grandes maintenant, je pense nous progressons bien. »

Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison.

Hamilton suggère à Mercedes de se concentrer sur 2024

L’attente de Hamilton pour une victoire se poursuit – sa dernière victoire est survenue en décembre 2021 au Grand Prix d’Arabie saoudite.

Et le Britannique a suggéré que Mercedes commence à détourner ses ressources vers l’année prochaine, compte tenu du travail qu’il pense que Red Bull fait déjà sur son modèle 2024.

« Nous nous rapprochons définitivement. Ce sera une bataille de développement, je suppose, sur le reste de la saison. Je pense que l’équipe de Max travaille déjà sur la voiture de l’année prochaine, nous devons donc détourner un peu l’attention. le ballon et se concentrer sur l’année prochaine aussi mais oui, heureux d’être là-haut.

« En vérité, cela ne fait pas une énorme différence par rapport au début de l’année. Il y a certains éléments de la voiture qui semblent différents et évidemment avec la mise à niveau, mais c’est simplement juste un peu plus d’appui sur la voiture.

« Mais les caractéristiques de la voiture sont très, très similaires à ce que nous avions plus tôt dans l’année et nous devons donc… pour l’avenir, pour la voiture de l’année prochaine, vous devez enlever beaucoup de ces différentes choses et changer eux à coup sûr.

« Ce n’est certainement pas la voiture qui… en termes de caractéristiques, la voiture qui sera capable de battre la Red Bull pour l’instant, donc nous devons travailler là-dessus. »

