Lewis Hamilton et son Mercedes l’équipe attend Max Verstappen et Red Bull pour rebondir et leur donner une torride épreuve de vitesse lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end, la deuxième manche du championnat du monde de cette année. Trois semaines après le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, où Hamilton a creusé profondément dans ses réserves pour évoquer son record de 96e victoire en Formule 1 devant le Néerlandais, le septuple champion sait que ce sera un défi de répéter sa victoire de 2020 à l’ancien Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était ravi de voir Hamilton triompher dans le match d’ouverture, mais a déclaré qu’il n’avait aucune illusion sur le fait que Mercedes avait prouvé qu’il pouvait égaler la vitesse évidente de la voiture Red Bull de cette saison.

« Nous avons peut-être remporté le premier tour, mais nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que ce sera une saison facile », a-t-il déclaré.

«Notre voiture manque encore de vitesse sur un seul tour et Red Bull a l’avantage pour le moment.»

À Bahreïn, Verstappen a obtenu la pole par trois dixièmes, mais Hamilton a profité de la stratégie et de la course pour gagner, à l’aide d’une erreur coûteuse du Néerlandais, de seulement sept dixièmes de seconde.

La victoire de Hamilton à Bahreïn a montré non seulement sa vitesse, mais aussi son expérience et sa gestion de course suprême, des qualités dont il aura encore besoin cette saison alors qu’il cherche à repousser le défi de sa couronne de Verstappen.

Hamilton a couru sa chance pour remporter la course Émilie-Romagne 2020 à Imola avec un peu d’aplomb – et l’aide d’une intervention opportune de Safety Car – en novembre dernier alors qu’il rugissait vers le titre des pilotes.

Sa victoire était le troisième triomphe sur une course de cinq alors qu’il profitait de la supériorité de Mercedes et de son coéquipier Valtteri Bottas pour prendre les commandes de la course au titre sur l’ancienne piste étroite et cahoteuse, de retour en service pour la première fois depuis 2006.

Hamilton a clairement fait savoir l’année dernière qu’il aimait la nature «old school» du circuit situé dans les vignobles vallonnés de l’Émilie-Romagne et Wolff a partagé ses sentiments.

«C’est là que nous avons remporté notre septième championnat des constructeurs ce week-end», a-t-il déclaré.

« Et c’est un lieu tellement historique et emblématique, que les pilotes apprécient vraiment – sinueux et rapide avec une variété de virages. »

Hormis Hamilton, un seul autre pilote a déjà gagné à Imola – le double champion Fernando Alonso, qui est revenu à la course pour l’équipe Renault de marque Alpine cette année.

Alonso cherchera une amélioration sur sa course inutile à Bahreïn, où il a pris sa retraite, tout comme son compatriote vétéran et quadruple champion Sebastian Vettel après une première sortie laborieuse pour Aston Martin.

Leur expérience peut aider à Imola, mais ce sera probablement Red Bull qui donnera le ton dans un duel passionnant avec Mercedes – avec McLaren, Ferrari et AlphaTauri à la poursuite.

